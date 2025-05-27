https://ria.ru/20250527/los-2019326806.html

В Подмосковье водитель иномарки сбил лося

В Подмосковье водитель иномарки сбил лося - РИА Новости, 27.05.2025

В Подмосковье водитель иномарки сбил лося

Лось, которого сбила иномарка в Раменском округе, умер от полученных травм, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:55:00+03:00

2025-05-27T13:55:00+03:00

2025-05-27T13:55:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

renault clio

renault s.a

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лось, которого сбила иномарка в Раменском округе, умер от полученных травм, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области. Ранее в подмосковном главке МВД РФ сообщили, что водитель Renault наехал на лося на 29-м километре дороги "Москва-Егорьевск-Тума-Касимов". "Сообщение о происшествии было получено от службы ЕДДС. Пострадавший лось отполз на обочину дороги, и, к сожалению, примерно через час животное перестало подавать признаки жизни, и ветеринары констатировали смерть копытного", - говорится в Telegram-канале комлесхоза. В ведомстве напомнили водителям, что аварии с участием диких животных – не редкость в Подмосковье. На дорогах, примыкающих к лесным массивам, необходимо быть предельно осторожными, особенно в тёмное время суток. Места появления лосей, косуль, кабанов на дорогах хорошо известны и обозначаются дорожными знаками "Дикие животные", которые предупреждают водителей о возможном выходе на дорогу диких зверей.

https://ria.ru/20250522/novosibirsk-2018401109.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), renault clio, renault s.a