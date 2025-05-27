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В Подмосковье водитель иномарки сбил лося - РИА Новости, 27.05.2025
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13:55 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/los-2019326806.html
В Подмосковье водитель иномарки сбил лося
В Подмосковье водитель иномарки сбил лося - РИА Новости, 27.05.2025
В Подмосковье водитель иномарки сбил лося
Лось, которого сбила иномарка в Раменском округе, умер от полученных травм, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:55:00+03:00
2025-05-27T13:55:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
renault clio
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лось, которого сбила иномарка в Раменском округе, умер от полученных травм, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области. Ранее в подмосковном главке МВД РФ сообщили, что водитель Renault наехал на лося на 29-м километре дороги "Москва-Егорьевск-Тума-Касимов". "Сообщение о происшествии было получено от службы ЕДДС. Пострадавший лось отполз на обочину дороги, и, к сожалению, примерно через час животное перестало подавать признаки жизни, и ветеринары констатировали смерть копытного", - говорится в Telegram-канале комлесхоза. В ведомстве напомнили водителям, что аварии с участием диких животных – не редкость в Подмосковье. На дорогах, примыкающих к лесным массивам, необходимо быть предельно осторожными, особенно в тёмное время суток. Места появления лосей, косуль, кабанов на дорогах хорошо известны и обозначаются дорожными знаками "Дикие животные", которые предупреждают водителей о возможном выходе на дорогу диких зверей.
https://ria.ru/20250522/novosibirsk-2018401109.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), renault clio, renault s.a
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Renault Clio, Renault S.A
В Подмосковье водитель иномарки сбил лося

Лось, которого сбила иномарка в Подмосковье, умер от полученных травм

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramМесто наезда водителя иномарки на лося в Раменском
Место наезда водителя иномарки на лося в Раменском - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Место наезда водителя иномарки на лося в Раменском
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лось, которого сбила иномарка в Раменском округе, умер от полученных травм, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.
Ранее в подмосковном главке МВД РФ сообщили, что водитель Renault наехал на лося на 29-м километре дороги "Москва-Егорьевск-Тума-Касимов".
© Фото : Подмосковная полиция/TelegramРаненный лось
Раненный лось - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Раненный лось
"Сообщение о происшествии было получено от службы ЕДДС. Пострадавший лось отполз на обочину дороги, и, к сожалению, примерно через час животное перестало подавать признаки жизни, и ветеринары констатировали смерть копытного", - говорится в Telegram-канале комлесхоза.
В ведомстве напомнили водителям, что аварии с участием диких животных – не редкость в Подмосковье. На дорогах, примыкающих к лесным массивам, необходимо быть предельно осторожными, особенно в тёмное время суток. Места появления лосей, косуль, кабанов на дорогах хорошо известны и обозначаются дорожными знаками "Дикие животные", которые предупреждают водителей о возможном выходе на дорогу диких зверей.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Renault ClioRenault S.A
 
 
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