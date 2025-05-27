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Наехавший на толпу в Ливерпуле мог быть под воздействием наркотиков - РИА Новости, 27.05.2025
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19:15 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/liverpul-2019428727.html
Наехавший на толпу в Ливерпуле мог быть под воздействием наркотиков
Наехавший на толпу в Ливерпуле мог быть под воздействием наркотиков - РИА Новости, 27.05.2025
Наехавший на толпу в Ливерпуле мог быть под воздействием наркотиков
Мужчина, задержанный после наезда на толпу болельщиков в Ливерпуле, подозревается в вождении под воздействием наркотиков, заявили в городской полиции. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T19:15:00+03:00
2025-05-27T19:15:00+03:00
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ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Мужчина, задержанный после наезда на толпу болельщиков в Ливерпуле, подозревается в вождении под воздействием наркотиков, заявили в городской полиции. "Был задержан 53-летний мужчина из Уэст-Дерби (район Ливерпуля - ред.) по подозрению в покушении на убийство и опасном вождении под воздействием наркотиков. Он остается под стражей, где его допрашивают", - заявила старший детектив полиции графства Мерсисайд Карен Джондрилл в ходе транслируемой британскими телеканалами пресс-конференции. Помощник главного констебля полиции Мерсисайда Дженни Симс отметила, что водитель наехавшей на людей машины попал в зону мероприятия, проследовав за машиной скорой помощи. В понедельник вечером автомобиль наехал на толпу людей, отмечавших победу "Ливерпуля" в Английской премьер-лиге (АПЛ). Наезд совершил 53-летний британец, который позднее был задержан. В полиции заявили, что не считают наезд актом терроризма и рассматривают случившееся как единичный инцидент. В результате инцидента 65 человек пострадали.
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в мире, авто, ливерпуль, мерсисайд
В мире, Авто, Ливерпуль, Мерсисайд
Наехавший на толпу в Ливерпуле мог быть под воздействием наркотиков

Мужчина, наехавший на фанатов в Ливерпуле, мог быть под воздействием наркотиков

© AP Photo / Jon SuperПолиция и сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на толпу болельщиков в Ливерпуле
Полиция и сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на толпу болельщиков в Ливерпуле - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Jon Super
Полиция и сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на толпу болельщиков в Ливерпуле
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ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Мужчина, задержанный после наезда на толпу болельщиков в Ливерпуле, подозревается в вождении под воздействием наркотиков, заявили в городской полиции.
"Был задержан 53-летний мужчина из Уэст-Дерби (район Ливерпуля - ред.) по подозрению в покушении на убийство и опасном вождении под воздействием наркотиков. Он остается под стражей, где его допрашивают", - заявила старший детектив полиции графства Мерсисайд Карен Джондрилл в ходе транслируемой британскими телеканалами пресс-конференции.
Помощник главного констебля полиции Мерсисайда Дженни Симс отметила, что водитель наехавшей на людей машины попал в зону мероприятия, проследовав за машиной скорой помощи.
В понедельник вечером автомобиль наехал на толпу людей, отмечавших победу "Ливерпуля" в Английской премьер-лиге (АПЛ). Наезд совершил 53-летний британец, который позднее был задержан. В полиции заявили, что не считают наезд актом терроризма и рассматривают случившееся как единичный инцидент. В результате инцидента 65 человек пострадали.
Наезд автомобиля на толпу в Ливерпуле - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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