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Наехавший на толпу в Ливерпуле мог быть под воздействием наркотиков

Наехавший на толпу в Ливерпуле мог быть под воздействием наркотиков - РИА Новости, 27.05.2025

Наехавший на толпу в Ливерпуле мог быть под воздействием наркотиков

Мужчина, задержанный после наезда на толпу болельщиков в Ливерпуле, подозревается в вождении под воздействием наркотиков, заявили в городской полиции. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T19:15:00+03:00

2025-05-27T19:15:00+03:00

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ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Мужчина, задержанный после наезда на толпу болельщиков в Ливерпуле, подозревается в вождении под воздействием наркотиков, заявили в городской полиции. "Был задержан 53-летний мужчина из Уэст-Дерби (район Ливерпуля - ред.) по подозрению в покушении на убийство и опасном вождении под воздействием наркотиков. Он остается под стражей, где его допрашивают", - заявила старший детектив полиции графства Мерсисайд Карен Джондрилл в ходе транслируемой британскими телеканалами пресс-конференции. Помощник главного констебля полиции Мерсисайда Дженни Симс отметила, что водитель наехавшей на людей машины попал в зону мероприятия, проследовав за машиной скорой помощи. В понедельник вечером автомобиль наехал на толпу людей, отмечавших победу "Ливерпуля" в Английской премьер-лиге (АПЛ). Наезд совершил 53-летний британец, который позднее был задержан. В полиции заявили, что не считают наезд актом терроризма и рассматривают случившееся как единичный инцидент. В результате инцидента 65 человек пострадали.

https://ria.ru/20250526/chp-2019226096.html

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