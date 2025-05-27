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При наезде автомобиля на толпу в Ливерпуле пострадали более 60 человек
При наезде автомобиля на толпу в Ливерпуле пострадали более 60 человек - РИА Новости, 27.05.2025
При наезде автомобиля на толпу в Ливерпуле пострадали более 60 человек
Полиция английского графства Мерсисайд сообщила, что 65 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Ливерпуле в понедельник вечером, 50 из них... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:49:00+03:00
2025-05-27T18:49:00+03:00
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ЛОНДОН, 27 мая – РИА Новости. Полиция английского графства Мерсисайд сообщила, что 65 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Ливерпуле в понедельник вечером, 50 из них потребовалось оказание медицинской помощи в больнице. Ранее правоохранители сообщали о 47 пострадавших, 27 из которых были госпитализированы. "Мы можем подтвердить, что в общей сложности пострадали 65 человек, многим из которых потребовалась помощь в больнице", - заявила старший суперинтендант полиции Карен Джондрилл на пресс-конференции. Трансляция велась на странице полицейского управления в соцсети X. Помощник начальника полиции Дженни Симс заявила, что 50 человек доставили в больницу. Из них 11 пострадавших всё ещё остаются под присмотром медиков, однако все они находятся в стабильном состоянии и идут на поправку. В понедельник вечером автомобиль наехал на толпу людей, отмечавших победу "Ливерпуля" в Английской премьер-лиге (АПЛ). Наезд совершил 53-летний британец, который позднее был задержан. В полиции заявили, что не считают наезд актом терроризма и рассматривают случившееся как единичный инцидент.
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Наезд автомобиля на толпу в Ливерпуле
Наезд автомобиля на толпу в Ливерпуле
2025-05-27T18:49
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в мире, мерсисайд, ливерпуль, великобритания
В мире, Мерсисайд, Ливерпуль, Великобритания
При наезде автомобиля на толпу в Ливерпуле пострадали более 60 человек
При наезде автомобиля на толпу фанатов в Ливерпуле пострадали 65 человек
ЛОНДОН, 27 мая – РИА Новости. Полиция английского графства Мерсисайд сообщила, что 65 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Ливерпуле в понедельник вечером, 50 из них потребовалось оказание медицинской помощи в больнице.
Ранее правоохранители сообщали о 47 пострадавших, 27 из которых были госпитализированы.
"Мы можем подтвердить, что в общей сложности пострадали 65 человек, многим из которых потребовалась помощь в больнице", - заявила старший суперинтендант полиции Карен Джондрилл на пресс-конференции. Трансляция велась на странице полицейского управления в соцсети X.
Помощник начальника полиции Дженни Симс заявила, что 50 человек доставили в больницу. Из них 11 пострадавших всё ещё остаются под присмотром медиков, однако все они находятся в стабильном состоянии и идут на поправку.
В понедельник вечером автомобиль наехал на толпу людей, отмечавших победу "Ливерпуля" в Английской премьер-лиге (АПЛ). Наезд совершил 53-летний британец, который позднее был задержан. В полиции заявили, что не считают наезд актом терроризма и рассматривают случившееся как единичный инцидент.