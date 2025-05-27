https://ria.ru/20250527/liverpul-2019424725.html

При наезде автомобиля на толпу в Ливерпуле пострадали более 60 человек

При наезде автомобиля на толпу в Ливерпуле пострадали более 60 человек - РИА Новости, 27.05.2025

При наезде автомобиля на толпу в Ливерпуле пострадали более 60 человек

Полиция английского графства Мерсисайд сообщила, что 65 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Ливерпуле в понедельник вечером, 50 из них... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:49:00+03:00

2025-05-27T18:49:00+03:00

2025-05-27T18:49:00+03:00

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ЛОНДОН, 27 мая – РИА Новости. Полиция английского графства Мерсисайд сообщила, что 65 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Ливерпуле в понедельник вечером, 50 из них потребовалось оказание медицинской помощи в больнице. Ранее правоохранители сообщали о 47 пострадавших, 27 из которых были госпитализированы. "Мы можем подтвердить, что в общей сложности пострадали 65 человек, многим из которых потребовалась помощь в больнице", - заявила старший суперинтендант полиции Карен Джондрилл на пресс-конференции. Трансляция велась на странице полицейского управления в соцсети X. Помощник начальника полиции Дженни Симс заявила, что 50 человек доставили в больницу. Из них 11 пострадавших всё ещё остаются под присмотром медиков, однако все они находятся в стабильном состоянии и идут на поправку. В понедельник вечером автомобиль наехал на толпу людей, отмечавших победу "Ливерпуля" в Английской премьер-лиге (АПЛ). Наезд совершил 53-летний британец, который позднее был задержан. В полиции заявили, что не считают наезд актом терроризма и рассматривают случившееся как единичный инцидент.

https://ria.ru/20250527/liverpul-2019233306.html

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Наезд автомобиля на толпу в Ливерпуле Наезд автомобиля на толпу в Ливерпуле 2025-05-27T18:49 true PT0M26S

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