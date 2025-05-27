https://ria.ru/20250527/liverpul-2019233771.html

При инциденте в Ливерпуле пострадали почти 50 человек

При инциденте в Ливерпуле пострадали почти 50 человек - РИА Новости, 27.05.2025

При инциденте в Ливерпуле пострадали почти 50 человек

При наезде автомобиля на толпу болельщиков в Ливерпуле пострадали 47 человек, заявил глава северо-западной службы скорой помощи Британии Дэвид Китчин на... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T01:06:00+03:00

2025-05-27T01:06:00+03:00

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ЛОНДОН, 27 мая — РИА Новости. При наезде автомобиля на толпу болельщиков в Ливерпуле пострадали 47 человек, заявил глава северо-западной службы скорой помощи Британии Дэвид Китчин на пресс-конференции, транслируемой британским телевидением."Наши бригады оказали помощь 20 пациентам на месте происшествия, они получили незначительные травмы и не нуждались в госпитализации. В общей сложности 27 пациентов были доставлены в больницу на машине скорой помощи, и мы полагаем, что двое из них, включая одного ребенка, получили серьезные травмы", — сказал он.При этом всего среди получивших травмы четверо — дети, подчеркнул Китчин.Наезд автомобиля на толпу людей в Ливерпуле произошел в понедельник вечером. За рулем находился 53-летний британец, его задержали.Полиция не считает инцидент терактом. Премьер-министра Великобритании Кира Стармера поставили в известность о случившемся.

https://ria.ru/20250526/chp-2019226096.html

https://ria.ru/20250523/zaderzhanie-2018781478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ливерпуль, в мире, великобритания