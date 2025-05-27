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При инциденте в Ливерпуле пострадали почти 50 человек - РИА Новости, 27.05.2025
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01:06 27.05.2025 (обновлено: 01:31 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/liverpul-2019233771.html
При инциденте в Ливерпуле пострадали почти 50 человек
При инциденте в Ливерпуле пострадали почти 50 человек - РИА Новости, 27.05.2025
При инциденте в Ливерпуле пострадали почти 50 человек
При наезде автомобиля на толпу болельщиков в Ливерпуле пострадали 47 человек, заявил глава северо-западной службы скорой помощи Британии Дэвид Китчин на... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T01:06:00+03:00
2025-05-27T01:31:00+03:00
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ЛОНДОН, 27 мая — РИА Новости. При наезде автомобиля на толпу болельщиков в Ливерпуле пострадали 47 человек, заявил глава северо-западной службы скорой помощи Британии Дэвид Китчин на пресс-конференции, транслируемой британским телевидением."Наши бригады оказали помощь 20 пациентам на месте происшествия, они получили незначительные травмы и не нуждались в госпитализации. В общей сложности 27 пациентов были доставлены в больницу на машине скорой помощи, и мы полагаем, что двое из них, включая одного ребенка, получили серьезные травмы", — сказал он.При этом всего среди получивших травмы четверо — дети, подчеркнул Китчин.Наезд автомобиля на толпу людей в Ливерпуле произошел в понедельник вечером. За рулем находился 53-летний британец, его задержали.Полиция не считает инцидент терактом. Премьер-министра Великобритании Кира Стармера поставили в известность о случившемся.
https://ria.ru/20250526/chp-2019226096.html
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ливерпуль, в мире, великобритания
Ливерпуль, В мире, Великобритания
При инциденте в Ливерпуле пострадали почти 50 человек

После инцидента в Ливерпуле 27 человек попали в больницу, двое серьезно ранены

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкБританская полиция
Британская полиция - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Британская полиция. Архивное фото
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ЛОНДОН, 27 мая — РИА Новости. При наезде автомобиля на толпу болельщиков в Ливерпуле пострадали 47 человек, заявил глава северо-западной службы скорой помощи Британии Дэвид Китчин на пресс-конференции, транслируемой британским телевидением.
"Наши бригады оказали помощь 20 пациентам на месте происшествия, они получили незначительные травмы и не нуждались в госпитализации. В общей сложности 27 пациентов были доставлены в больницу на машине скорой помощи, и мы полагаем, что двое из них, включая одного ребенка, получили серьезные травмы", — сказал он.
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Вчера, 22:58
При этом всего среди получивших травмы четверо — дети, подчеркнул Китчин.
Наезд автомобиля на толпу людей в Ливерпуле произошел в понедельник вечером. За рулем находился 53-летний британец, его задержали.
Полиция не считает инцидент терактом. Премьер-министра Великобритании Кира Стармера поставили в известность о случившемся.
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