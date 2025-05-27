https://ria.ru/20250527/liverpul-2019233306.html
Британская полиция не считает наезд на толпу в Ливерпуле актом терроризма
Британская полиция не считает наезд на толпу в Ливерпуле актом терроризма - РИА Новости, 27.05.2025
Британская полиция не считает наезд на толпу в Ливерпуле актом терроризма
Британская полиция не считает наезд автомобиля на толпу людей в Ливерпуле актом терроризма и рассматривает случившееся как единичный инцидент, заявила помощник... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T01:02:00+03:00
2025-05-27T01:02:00+03:00
2025-05-27T01:16:00+03:00
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ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Британская полиция не считает наезд автомобиля на толпу людей в Ливерпуле актом терроризма и рассматривает случившееся как единичный инцидент, заявила помощник главного констебля полиции Мерсисайда Дженни Симс."Мы считаем, что это единичный инцидент, и в настоящее время мы не разыскиваем других подозреваемых. Этот инцидент не рассматривается как террористический акт", - заявила Симс в ходе транслируемой британским телевидением пресс-конференции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливерпуль, в мире, мерсисайд
Ливерпуль, В мире, Мерсисайд
Британская полиция не считает наезд на толпу в Ливерпуле актом терроризма
Полиция не рассматривает наезд на болельщиков в Ливерпуле как акт терроризма