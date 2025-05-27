Рейтинг@Mail.ru
Британская полиция не считает наезд на толпу в Ливерпуле актом терроризма - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 27.05.2025 (обновлено: 01:16 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/liverpul-2019233306.html
Британская полиция не считает наезд на толпу в Ливерпуле актом терроризма
Британская полиция не считает наезд на толпу в Ливерпуле актом терроризма - РИА Новости, 27.05.2025
Британская полиция не считает наезд на толпу в Ливерпуле актом терроризма
Британская полиция не считает наезд автомобиля на толпу людей в Ливерпуле актом терроризма и рассматривает случившееся как единичный инцидент, заявила помощник... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T01:02:00+03:00
2025-05-27T01:16:00+03:00
ливерпуль
в мире
мерсисайд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983388807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc44d024c57180731bfa2c8131f09165.jpg
ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Британская полиция не считает наезд автомобиля на толпу людей в Ливерпуле актом терроризма и рассматривает случившееся как единичный инцидент, заявила помощник главного констебля полиции Мерсисайда Дженни Симс."Мы считаем, что это единичный инцидент, и в настоящее время мы не разыскиваем других подозреваемых. Этот инцидент не рассматривается как террористический акт", - заявила Симс в ходе транслируемой британским телевидением пресс-конференции.
https://ria.ru/20250526/chp-2019226096.html
ливерпуль
мерсисайд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983388807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8eea4590a0bbb28416c9726fbd0280b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ливерпуль, в мире, мерсисайд
Ливерпуль, В мире, Мерсисайд
Британская полиция не считает наезд на толпу в Ливерпуле актом терроризма

Полиция не рассматривает наезд на болельщиков в Ливерпуле как акт терроризма

© AP Photo / Frank AugsteinБританские полицейские
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Британские полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Британская полиция не считает наезд автомобиля на толпу людей в Ливерпуле актом терроризма и рассматривает случившееся как единичный инцидент, заявила помощник главного констебля полиции Мерсисайда Дженни Симс.
"Мы считаем, что это единичный инцидент, и в настоящее время мы не разыскиваем других подозреваемых. Этот инцидент не рассматривается как террористический акт", - заявила Симс в ходе транслируемой британским телевидением пресс-конференции.
Наезд автомобиля на толпу в Ливерпуле - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Очевидцы наезда автомобиля на болельщиков в Ливерпуле рассказали о драке
Вчера, 22:58
 
ЛиверпульВ миреМерсисайд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала