https://ria.ru/20250527/liverpul-2019233306.html

Британская полиция не считает наезд на толпу в Ливерпуле актом терроризма

Британская полиция не считает наезд на толпу в Ливерпуле актом терроризма - РИА Новости, 27.05.2025

Британская полиция не считает наезд на толпу в Ливерпуле актом терроризма

Британская полиция не считает наезд автомобиля на толпу людей в Ливерпуле актом терроризма и рассматривает случившееся как единичный инцидент, заявила помощник... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T01:02:00+03:00

2025-05-27T01:02:00+03:00

2025-05-27T01:16:00+03:00

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ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Британская полиция не считает наезд автомобиля на толпу людей в Ливерпуле актом терроризма и рассматривает случившееся как единичный инцидент, заявила помощник главного констебля полиции Мерсисайда Дженни Симс."Мы считаем, что это единичный инцидент, и в настоящее время мы не разыскиваем других подозреваемых. Этот инцидент не рассматривается как террористический акт", - заявила Симс в ходе транслируемой британским телевидением пресс-конференции.

https://ria.ru/20250526/chp-2019226096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ливерпуль, в мире, мерсисайд