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Силы ПВО ночью уничтожили 99 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью уничтожили 99 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.05.2025
Силы ПВО ночью уничтожили 99 украинских беспилотников
Силы ПВО с 20 часов вечера сбили 99 украинских дронов в семи регионах, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T07:17:00+03:00
2025-05-27T07:17:00+03:00
2025-05-27T09:52:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Силы ПВО с 20 часов вечера сбили 99 украинских дронов в семи регионах, сообщило Минобороны."В период с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Большую часть из них ликвидировали в Белгородской области — 56 БПЛА. Кроме того:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО перехватывает летательные аппараты противника.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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