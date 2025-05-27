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Силы ПВО ночью уничтожили 99 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 27.05.2025 (обновлено: 09:52 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/likvidatsiya-2019249916.html
Силы ПВО ночью уничтожили 99 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью уничтожили 99 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.05.2025
Силы ПВО ночью уничтожили 99 украинских беспилотников
Силы ПВО с 20 часов вечера сбили 99 украинских дронов в семи регионах, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T07:17:00+03:00
2025-05-27T09:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
воронежская область
россия
вооруженные силы украины
беспилотники
тульская область
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Силы ПВО с 20 часов вечера сбили 99 украинских дронов в семи регионах, сообщило Минобороны.&quot;В период с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа&quot;, — говорится в сводке.Большую часть из них ликвидировали в Белгородской области — 56 БПЛА. Кроме того:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО перехватывает летательные аппараты противника.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Воронежская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Тульская область, Ростовская область, Липецкая область, Владимирская область, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Силы ПВО ночью уничтожили 99 украинских беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Силы ПВО с 20 часов вечера сбили 99 украинских дронов в семи регионах, сообщило Минобороны.
«

"В период с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Большую часть из них ликвидировали в Белгородской области — 56 БПЛА. Кроме того:
  • в Воронежской области сбили 25 дронов;
  • во Владимирской — семь;
  • в Калужской — пять;
  • в Тульской — четыре;
  • в Ростовской и Липецкой — по одному.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО перехватывает летательные аппараты противника.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьВоронежская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБеспилотникиТульская областьРостовская областьЛипецкая областьВладимирская областьКалужская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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