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Путин рассказал о проекте "Лидеры России. Политика" - РИА Новости, 27.05.2025
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14:57 27.05.2025
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Путин рассказал о проекте "Лидеры России. Политика"
Путин рассказал о проекте "Лидеры России. Политика" - РИА Новости, 27.05.2025
Путин рассказал о проекте "Лидеры России. Политика"
Проект "Лидеры России. Политика" насчитывает 23 выпускника, которые стали депутатами Госдумы, двое стали сенаторами, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:57:00+03:00
2025-05-27T14:57:00+03:00
политика
россия
владимир путин
госдума рф
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Проект "Лидеры России. Политика" насчитывает 23 выпускника, которые стали депутатами Госдумы, двое стали сенаторами, сообщил президент России Владимир Путин. "По той же модели прямого, открытого конкурсного отбора с 2020 года реализуется и проект "Лидеры России. Политика", 23 выпускника конкурса были избраны депутатами Государственной думы, двое - назначены сенаторами, среди выпускников и общественно-политические лидеры", - сказал глава государства в ходе заседания набсовета АНО "Россия - страна возможностей". Путин добавил, что в декабре также стартовал второй сезон данного проекта. "Его победители будут определены в 2026 году, в год выборов депутатов Государственной думы нового созыва", - отметил президент, добавив, что многие участники конкурса "Лидеры России. Политика" наверняка выдвинут свои кандидатуры на выборах в Госдуму.
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политика, россия, владимир путин, госдума рф, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
Путин рассказал о проекте "Лидеры России. Политика"

Путин: 23 выпускника проекта "Лидеры России. Политика" стали депутатами Госдумы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Проект "Лидеры России. Политика" насчитывает 23 выпускника, которые стали депутатами Госдумы, двое стали сенаторами, сообщил президент России Владимир Путин.
"По той же модели прямого, открытого конкурсного отбора с 2020 года реализуется и проект "Лидеры России. Политика", 23 выпускника конкурса были избраны депутатами Государственной думы, двое - назначены сенаторами, среди выпускников и общественно-политические лидеры", - сказал глава государства в ходе заседания набсовета АНО "Россия - страна возможностей".
Путин добавил, что в декабре также стартовал второй сезон данного проекта. "Его победители будут определены в 2026 году, в год выборов депутатов Государственной думы нового созыва", - отметил президент, добавив, что многие участники конкурса "Лидеры России. Политика" наверняка выдвинут свои кандидатуры на выборах в Госдуму.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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