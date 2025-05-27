Путин рассказал о проекте "Лидеры России. Политика"
Путин: 23 выпускника проекта "Лидеры России. Политика" стали депутатами Госдумы
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Проект "Лидеры России. Политика" насчитывает 23 выпускника, которые стали депутатами Госдумы, двое стали сенаторами, сообщил президент России Владимир Путин.
"По той же модели прямого, открытого конкурсного отбора с 2020 года реализуется и проект "Лидеры России. Политика", 23 выпускника конкурса были избраны депутатами Государственной думы, двое - назначены сенаторами, среди выпускников и общественно-политические лидеры", - сказал глава государства в ходе заседания набсовета АНО "Россия - страна возможностей".
Путин добавил, что в декабре также стартовал второй сезон данного проекта. "Его победители будут определены в 2026 году, в год выборов депутатов Государственной думы нового созыва", - отметил президент, добавив, что многие участники конкурса "Лидеры России. Политика" наверняка выдвинут свои кандидатуры на выборах в Госдуму.