https://ria.ru/20250527/lidery-2019345557.html

Путин рассказал о проекте "Лидеры России. Политика"

Путин рассказал о проекте "Лидеры России. Политика" - РИА Новости, 27.05.2025

Путин рассказал о проекте "Лидеры России. Политика"

Проект "Лидеры России. Политика" насчитывает 23 выпускника, которые стали депутатами Госдумы, двое стали сенаторами, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:57:00+03:00

2025-05-27T14:57:00+03:00

2025-05-27T14:57:00+03:00

политика

россия

владимир путин

госдума рф

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Проект "Лидеры России. Политика" насчитывает 23 выпускника, которые стали депутатами Госдумы, двое стали сенаторами, сообщил президент России Владимир Путин. "По той же модели прямого, открытого конкурсного отбора с 2020 года реализуется и проект "Лидеры России. Политика", 23 выпускника конкурса были избраны депутатами Государственной думы, двое - назначены сенаторами, среди выпускников и общественно-политические лидеры", - сказал глава государства в ходе заседания набсовета АНО "Россия - страна возможностей". Путин добавил, что в декабре также стартовал второй сезон данного проекта. "Его победители будут определены в 2026 году, в год выборов депутатов Государственной думы нового созыва", - отметил президент, добавив, что многие участники конкурса "Лидеры России. Политика" наверняка выдвинут свои кандидатуры на выборах в Госдуму.

https://ria.ru/20250527/putin-2019342935.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, госдума рф, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")