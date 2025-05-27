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Лавров прокомментировал слова Мерца о немецких войсках
Лавров прокомментировал слова Мерца о немецких войсках - РИА Новости, 27.05.2025
Лавров прокомментировал слова Мерца о немецких войсках
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что Германия вернет себе позицию ведущей военной силы в Европе в год... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:48:00+03:00
2025-05-27T16:48:00+03:00
2025-05-27T16:48:00+03:00
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фридрих мерц
хакан фидан
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что Германия вернет себе позицию ведущей военной силы в Европе в год 80-летия Победы, симптоматично, то есть история эту страну ничему не учит. Мерц 14 мая заявил в бундестаге, что Германия стремится к созданию самой сильной конвенциональной армии в Европе. По его словам усиление бундесвера стоит для немецкого правительства на первом месте. "Слышать из уст нынешнего немецкого лидера то, что Германия вернет себе позицию ведущей военной силы в Европе, знайте, когда мы только что отметили 80-летие разгрома гитлеровского нацизма, это достаточно симптоматично. То есть история, наверное, этих людей ничему не учит", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Глава МИД РФ подчеркнул, что Европа вновь нашла себе нацистский флаг для того, чтобы в очередной раз пойти в тупиковую провальную авантюру по нанесению России стратегического поражения.
https://ria.ru/20250527/oruzhie-2019376068.html
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европа, германия, россия, сергей лавров, фридрих мерц, хакан фидан, в мире
Европа, Германия, Россия, Сергей Лавров, Фридрих Мерц, Хакан Фидан, В мире
Лавров прокомментировал слова Мерца о немецких войсках
Лавров: слова Мерца о немецких войсках говорят, что история ФРГ ничему не учит