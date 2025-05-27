Рейтинг@Mail.ru
Франция воюет против России, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019339244.html
Франция воюет против России, заявил Лавров
Франция воюет против России, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2025
Франция воюет против России, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Париж воюет против России, Киев использует французские ракеты для атаки по российской территории, в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:42:00+03:00
2025-05-27T14:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
франция
россия
париж
сергей лавров
жан-ноэль барро
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Париж воюет против России, Киев использует французские ракеты для атаки по российской территории, в основном по гражданским объектам. "Франция воюет против России, потому что ее ракеты дальнего радиуса действия используются нацистским режимом в Киеве для ударов по территории Российской Федерации, в основном по гражданским объектам", - сказал Лавров, комментируя заявление главы МИД Франции Жан-Ноэль Барро о том, что Париж якобы "не воюет против российского народа", а содействует ВСУ. Он напомнил давний французский девиз - "свобода, равенство, братство". "(Девиз - ред.) включает права человека, о которых Франция говорит на каждом углу по поводу любой ситуации в любой точке мира, за исключением украинского конфликта. Не говорит Франция про то, что, помимо суверенитета, независимости, территориальной целостности есть еще права человека. А Украина - единственная страна, где законодательно запрещен русский язык во всех сферах его применения. Такого нет ни в одной части мира, ни в одном государстве. Только на Украине", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20250522/es-2018471880.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
франция
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, россия, париж, сергей лавров, жан-ноэль барро, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Франция, Россия, Париж, Сергей Лавров, Жан-Ноэль Барро, Вооруженные силы Украины, В мире
Франция воюет против России, заявил Лавров

Лавров: Франция воюет против России, ее ракеты используют для атак

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Париж воюет против России, Киев использует французские ракеты для атаки по российской территории, в основном по гражданским объектам.
"Франция воюет против России, потому что ее ракеты дальнего радиуса действия используются нацистским режимом в Киеве для ударов по территории Российской Федерации, в основном по гражданским объектам", - сказал Лавров, комментируя заявление главы МИД Франции Жан-Ноэль Барро о том, что Париж якобы "не воюет против российского народа", а содействует ВСУ.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
"Это дурдом". Во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за России
22 мая, 15:03
Он напомнил давний французский девиз - "свобода, равенство, братство".
"(Девиз - ред.) включает права человека, о которых Франция говорит на каждом углу по поводу любой ситуации в любой точке мира, за исключением украинского конфликта. Не говорит Франция про то, что, помимо суверенитета, независимости, территориальной целостности есть еще права человека. А Украина - единственная страна, где законодательно запрещен русский язык во всех сферах его применения. Такого нет ни в одной части мира, ни в одном государстве. Только на Украине", - подчеркнул Лавров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Украина получит все, что заслужила
26 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеФранцияРоссияПарижСергей ЛавровЖан-Ноэль БарроВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала