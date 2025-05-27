https://ria.ru/20250527/lavrov-2019339244.html

Франция воюет против России, заявил Лавров

Франция воюет против России, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2025

Франция воюет против России, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Париж воюет против России, Киев использует французские ракеты для атаки по российской территории, в... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:42:00+03:00

2025-05-27T14:42:00+03:00

2025-05-27T14:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

франция

россия

париж

сергей лавров

жан-ноэль барро

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Париж воюет против России, Киев использует французские ракеты для атаки по российской территории, в основном по гражданским объектам. "Франция воюет против России, потому что ее ракеты дальнего радиуса действия используются нацистским режимом в Киеве для ударов по территории Российской Федерации, в основном по гражданским объектам", - сказал Лавров, комментируя заявление главы МИД Франции Жан-Ноэль Барро о том, что Париж якобы "не воюет против российского народа", а содействует ВСУ. Он напомнил давний французский девиз - "свобода, равенство, братство". "(Девиз - ред.) включает права человека, о которых Франция говорит на каждом углу по поводу любой ситуации в любой точке мира, за исключением украинского конфликта. Не говорит Франция про то, что, помимо суверенитета, независимости, территориальной целостности есть еще права человека. А Украина - единственная страна, где законодательно запрещен русский язык во всех сферах его применения. Такого нет ни в одной части мира, ни в одном государстве. Только на Украине", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20250522/es-2018471880.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

франция

россия

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, россия, париж, сергей лавров, жан-ноэль барро, вооруженные силы украины, в мире