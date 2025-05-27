https://ria.ru/20250527/lavrov-2019332712.html

Лавров обсудил с Фиданом обеспечение безопасности газопроводов

Лавров обсудил с Фиданом обеспечение безопасности газопроводов - РИА Новости, 27.05.2025

Лавров обсудил с Фиданом обеспечение безопасности газопроводов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обеспечение безопасности газопроводов "Турецкий поток" и... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:26:00+03:00

2025-05-27T14:26:00+03:00

2025-05-27T14:26:00+03:00

турция

россия

киев

хакан фидан

сергей лавров

газпром

турецкий поток

голубой поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893429288_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_5bdab7734cd24101e3e33122828b6437.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обеспечение безопасности газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в условиях непрекращающихся провокаций Киева. "Говорили мы и об эксплуатации и обеспечении безопасности газопроводов "Турецкий поток и "Голубой поток" в условиях непрекращающихся провокаций и угроз со стороны киевского режима", - сказал он по итогам переговоров с министром иностранны дел Турции Хаканом Фиданом. "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.

https://ria.ru/20250301/lavrov-2002472157.html

турция

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, россия, киев, хакан фидан, сергей лавров, газпром, турецкий поток, голубой поток, в мире