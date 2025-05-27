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Лавров обсудил с Фиданом обеспечение безопасности газопроводов - РИА Новости, 27.05.2025
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14:26 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019332712.html
Лавров обсудил с Фиданом обеспечение безопасности газопроводов
Лавров обсудил с Фиданом обеспечение безопасности газопроводов - РИА Новости, 27.05.2025
Лавров обсудил с Фиданом обеспечение безопасности газопроводов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обеспечение безопасности газопроводов "Турецкий поток" и... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:26:00+03:00
2025-05-27T14:26:00+03:00
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киев
хакан фидан
сергей лавров
газпром
турецкий поток
голубой поток
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обеспечение безопасности газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в условиях непрекращающихся провокаций Киева. "Говорили мы и об эксплуатации и обеспечении безопасности газопроводов "Турецкий поток и "Голубой поток" в условиях непрекращающихся провокаций и угроз со стороны киевского режима", - сказал он по итогам переговоров с министром иностранны дел Турции Хаканом Фиданом. "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
https://ria.ru/20250301/lavrov-2002472157.html
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турция, россия, киев, хакан фидан, сергей лавров, газпром, турецкий поток, голубой поток, в мире
Турция, Россия, Киев, Хакан Фидан, Сергей Лавров, Газпром, Турецкий поток, Голубой поток, В мире
Лавров обсудил с Фиданом обеспечение безопасности газопроводов

Лавров и Фидан обсудили безопасность "Турецкого потока" и "Голубого потока"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обеспечение безопасности газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в условиях непрекращающихся провокаций Киева.
"Говорили мы и об эксплуатации и обеспечении безопасности газопроводов "Турецкий поток и "Голубой поток" в условиях непрекращающихся провокаций и угроз со стороны киевского режима", - сказал он по итогам переговоров с министром иностранны дел Турции Хаканом Фиданом.
"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Лавров призвал Анкару принять меры после атаки ВСУ на "Турецкий поток"
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ТурцияРоссияКиевХакан ФиданСергей ЛавровГазпромТурецкий потокГолубой потокВ мире
 
 
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