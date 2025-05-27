https://ria.ru/20250527/lavrov-2019331997.html
Лавров прокомментировал риторику Трампа по Украине
Лавров прокомментировал риторику Трампа по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
Лавров прокомментировал риторику Трампа по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил риторику президента США Дональда Трампа по Украине его недовольством из-за того, что группа европейских представителей... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:21:00+03:00
2025-05-27T14:21:00+03:00
2025-05-27T14:21:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил риторику президента США Дональда Трампа по Украине его недовольством из-за того, что группа европейских представителей саботируют его усилия по урегулированию на Украине. "Когда он видит, что эти его усилия (по установлению мира - ред.) группка европейских представителей начинает саботировать, подталкивая Украину на безрассудные действия, включая атаки беспилотников на Москву, другие наши города, и атаки по вертолету президента РФ, конечно, у него могут проявляться определенные эмоции. И, конечно, его, как человека, который не любит препятствий на пути к достижению благородных целей, у него появляются определенные оценки, определенная риторика", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Лавров добавил, что главное - не обращать внимание на риторику, а добиться, чтобы Европа прекратила саботировать движение к миру, которое поддерживают и США, и Турция, и которому полностью привержена РФ.
https://ria.ru/20250519/putin-2017930509.html
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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, дональд трамп, хакан фидан
В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Хакан Фидан
Лавров прокомментировал риторику Трампа по Украине
Лавров: Трамп недоволен тем, что Европа саботирует его усилия по Украине