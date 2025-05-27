Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал риторику Трампа по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019331997.html
Лавров прокомментировал риторику Трампа по Украине
Лавров прокомментировал риторику Трампа по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
Лавров прокомментировал риторику Трампа по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил риторику президента США Дональда Трампа по Украине его недовольством из-за того, что группа европейских представителей... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:21:00+03:00
2025-05-27T14:21:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
сергей лавров
дональд трамп
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил риторику президента США Дональда Трампа по Украине его недовольством из-за того, что группа европейских представителей саботируют его усилия по урегулированию на Украине. "Когда он видит, что эти его усилия (по установлению мира - ред.) группка европейских представителей начинает саботировать, подталкивая Украину на безрассудные действия, включая атаки беспилотников на Москву, другие наши города, и атаки по вертолету президента РФ, конечно, у него могут проявляться определенные эмоции. И, конечно, его, как человека, который не любит препятствий на пути к достижению благородных целей, у него появляются определенные оценки, определенная риторика", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Лавров добавил, что главное - не обращать внимание на риторику, а добиться, чтобы Европа прекратила саботировать движение к миру, которое поддерживают и США, и Турция, и которому полностью привержена РФ.
https://ria.ru/20250519/putin-2017930509.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, дональд трамп, хакан фидан
В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Хакан Фидан
Лавров прокомментировал риторику Трампа по Украине

Лавров: Трамп недоволен тем, что Европа саботирует его усилия по Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил риторику президента США Дональда Трампа по Украине его недовольством из-за того, что группа европейских представителей саботируют его усилия по урегулированию на Украине.
"Когда он видит, что эти его усилия (по установлению мира - ред.) группка европейских представителей начинает саботировать, подталкивая Украину на безрассудные действия, включая атаки беспилотников на Москву, другие наши города, и атаки по вертолету президента РФ, конечно, у него могут проявляться определенные эмоции. И, конечно, его, как человека, который не любит препятствий на пути к достижению благородных целей, у него появляются определенные оценки, определенная риторика", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Лавров добавил, что главное - не обращать внимание на риторику, а добиться, чтобы Европа прекратила саботировать движение к миру, которое поддерживают и США, и Турция, и которому полностью привержена РФ.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня
19 мая, 19:47
 
В миреРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровДональд ТрампХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала