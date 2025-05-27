Лавров прокомментировал решение ФРГ разрешить Украине удары вглубь России
Лавров: в ФРГ давно и тайно решили разрешить Украине наносить удары вглубь РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В Германии давно и тайно разрешили ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь России, заявил глава МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
"Господин Мерц, видимо, разобравшись, что же он такое сказал, заявил, что он имел ввиду не новое решение, а какое-то решение, которое было принято еще предыдущей администрацией в Берлине, что лишний раз наводит нас на мысли относительно того, что решение <...> принято давно, оно держалось в тайне", — отметил он.
Накануне Мерц заявил, что по примеру Великобританией, Францией и США Германия сняла ограничения по дальности с передаваемого ВСУ оружия. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль уточнил, что, вопреки этому заявлению, Берлин не менял позиции по поставкам Киеву.
В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с партнерами из ЕС. Позднее он опроверг эти планы, объяснив это тем, что потребуется долгое обучения военных.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва расценит удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.
Кроме того, как указывал Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.