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Лавров прокомментировал решение ФРГ разрешить Украине удары вглубь России - РИА Новости, 27.05.2025
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14:18 27.05.2025 (обновлено: 15:57 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019331556.html
Лавров прокомментировал решение ФРГ разрешить Украине удары вглубь России
Лавров прокомментировал решение ФРГ разрешить Украине удары вглубь России - РИА Новости, 27.05.2025
Лавров прокомментировал решение ФРГ разрешить Украине удары вглубь России
В Германии давно и тайно разрешили ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь России, заявил глава МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:18:00+03:00
2025-05-27T15:57:00+03:00
в мире
германия
украина
россия
фридрих мерц
сергей лавров
хакан фидан
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В Германии давно и тайно разрешили ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь России, заявил глава МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом."Господин Мерц, видимо, разобравшись, что же он такое сказал, заявил, что он имел ввиду не новое решение, а какое-то решение, которое было принято еще предыдущей администрацией в Берлине, что лишний раз наводит нас на мысли относительно того, что решение &lt;...&gt; принято давно, оно держалось в тайне", — отметил он.Накануне Мерц заявил, что по примеру Великобританией, Францией и США Германия сняла ограничения по дальности с передаваемого ВСУ оружия. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль уточнил, что, вопреки этому заявлению, Берлин не менял позиции по поставкам Киеву.В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с партнерами из ЕС. Позднее он опроверг эти планы, объяснив это тем, что потребуется долгое обучения военных. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва расценит удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.Кроме того, как указывал Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.
https://ria.ru/20250527/zaharova-2019236353.html
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в мире, германия, украина, россия, фридрих мерц, сергей лавров, хакан фидан
В мире, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Хакан Фидан
Лавров прокомментировал решение ФРГ разрешить Украине удары вглубь России

Лавров: в ФРГ давно и тайно решили разрешить Украине наносить удары вглубь РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В Германии давно и тайно разрешили ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь России, заявил глава МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
"Господин Мерц, видимо, разобравшись, что же он такое сказал, заявил, что он имел ввиду не новое решение, а какое-то решение, которое было принято еще предыдущей администрацией в Берлине, что лишний раз наводит нас на мысли относительно того, что решение <...> принято давно, оно держалось в тайне", — отметил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Захарова пошутила в ответ на заявление Мерца о поставках оружия Украине
Вчера, 01:47
Накануне Мерц заявил, что по примеру Великобританией, Францией и США Германия сняла ограничения по дальности с передаваемого ВСУ оружия. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль уточнил, что, вопреки этому заявлению, Берлин не менял позиции по поставкам Киеву.
В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с партнерами из ЕС. Позднее он опроверг эти планы, объяснив это тем, что потребуется долгое обучения военных.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва расценит удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.
Кроме того, как указывал Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Депутат: у России есть оружие на случай поставок дальнобойных ракет Киеву
26 мая, 16:43
 
В миреГерманияУкраинаРоссияФридрих МерцСергей ЛавровХакан Фидан
 
 
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