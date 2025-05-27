https://ria.ru/20250527/lavrov-2019329658.html

Лавров высказался об отношениях России и Турции

Лавров высказался об отношениях России и Турции - РИА Новости, 27.05.2025

Лавров высказался об отношениях России и Турции

Диалог Москвы и Анкары будет продолжаться, а русско-турецкие отношения будут развиваться хорошо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:09:00+03:00

2025-05-27T14:09:00+03:00

2025-05-27T14:09:00+03:00

сергей лавров

хакан фидан

владимир путин

москва

турция

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750117533_0:263:2997:1948_1920x0_80_0_0_a959f116383610f5d003c9a9e078a64c.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Диалог Москвы и Анкары будет продолжаться, а русско-турецкие отношения будут развиваться хорошо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наш диалог будет продолжаться. Я исхожу из того, что у российско-турецких отношений будущее хорошее", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Фидан находится с визитом в РФ, он ранее провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и его помощником Владимиром Мединским.

https://ria.ru/20250527/lavrov-2019328308.html

москва

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, хакан фидан, владимир путин, москва, турция, россия, в мире