https://ria.ru/20250527/lavrov-2019329658.html
Лавров высказался об отношениях России и Турции
Лавров высказался об отношениях России и Турции - РИА Новости, 27.05.2025
Лавров высказался об отношениях России и Турции
Диалог Москвы и Анкары будет продолжаться, а русско-турецкие отношения будут развиваться хорошо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:09:00+03:00
2025-05-27T14:09:00+03:00
2025-05-27T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Диалог Москвы и Анкары будет продолжаться, а русско-турецкие отношения будут развиваться хорошо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наш диалог будет продолжаться. Я исхожу из того, что у российско-турецких отношений будущее хорошее", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Фидан находится с визитом в РФ, он ранее провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и его помощником Владимиром Мединским.
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сергей лавров, хакан фидан, владимир путин, москва, турция, россия, в мире
Сергей Лавров, Хакан Фидан, Владимир Путин, Москва, Турция, Россия, В мире
Лавров высказался об отношениях России и Турции
Лавров: диалог РФ и Турции будет продолжаться