Рейтинг@Mail.ru
Главу делегации на переговорах с Украиной назначает Путин, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019328609.html
Главу делегации на переговорах с Украиной назначает Путин, заявил Лавров
Главу делегации на переговорах с Украиной назначает Путин, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2025
Главу делегации на переговорах с Украиной назначает Путин, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что главу делегации на переговорах с Украиной назначает президент России Владимир Путин, а не представители... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:04:00+03:00
2025-05-27T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей лавров
владимир мединский
вашингтон (штат)
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что главу делегации на переговорах с Украиной назначает президент России Владимир Путин, а не представители другого государства. Так он прокомментировал утверждение о том, что Вашингтон якобы хочет поменять помощника президента РФ Владимира Мединского в качестве главы российской переговорной группы. "Его назначает президент Российской Федерации Путин, а не руководители, представители какого-либо другого государства", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Он добавил, что между Москвой и Вашингтоном в отличие от времен прошлой администрации сложилось нормальное общение. "Если бы США захотели бы нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
https://ria.ru/20250526/evropa-2018993781.html
вашингтон (штат)
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сергей лавров, владимир мединский, вашингтон (штат), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Лавров, Владимир Мединский, Вашингтон (штат), Украина, Россия
Главу делегации на переговорах с Украиной назначает Путин, заявил Лавров

Лавров: главу делегации на переговорах с Украиной назначает президент РФ Путин

© РИА Новости / POOLСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / POOL
Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что главу делегации на переговорах с Украиной назначает президент России Владимир Путин, а не представители другого государства.
Так он прокомментировал утверждение о том, что Вашингтон якобы хочет поменять помощника президента РФ Владимира Мединского в качестве главы российской переговорной группы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Украина получит все, что заслужила
26 мая, 08:00
"Его назначает президент Российской Федерации Путин, а не руководители, представители какого-либо другого государства", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Он добавил, что между Москвой и Вашингтоном в отличие от времен прошлой администрации сложилось нормальное общение.
"Если бы США захотели бы нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов", - подчеркнул Лавров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
СВО стала гарантией безопасности для Европы
26 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСергей ЛавровВладимир МединскийВашингтон (штат)УкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала