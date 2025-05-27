https://ria.ru/20250527/lavrov-2019328609.html
Главу делегации на переговорах с Украиной назначает Путин, заявил Лавров
Главу делегации на переговорах с Украиной назначает Путин, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2025
Главу делегации на переговорах с Украиной назначает Путин, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что главу делегации на переговорах с Украиной назначает президент России Владимир Путин, а не представители... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:04:00+03:00
2025-05-27T14:04:00+03:00
2025-05-27T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что главу делегации на переговорах с Украиной назначает президент России Владимир Путин, а не представители другого государства. Так он прокомментировал утверждение о том, что Вашингтон якобы хочет поменять помощника президента РФ Владимира Мединского в качестве главы российской переговорной группы. "Его назначает президент Российской Федерации Путин, а не руководители, представители какого-либо другого государства", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Он добавил, что между Москвой и Вашингтоном в отличие от времен прошлой администрации сложилось нормальное общение. "Если бы США захотели бы нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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владимир путин, сергей лавров, владимир мединский, вашингтон (штат), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Лавров, Владимир Мединский, Вашингтон (штат), Украина, Россия
Главу делегации на переговорах с Украиной назначает Путин, заявил Лавров
Лавров: главу делегации на переговорах с Украиной назначает президент РФ Путин