https://ria.ru/20250527/lavrov-2019328308.html

Лавров оценил отношения России и Турции

Лавров оценил отношения России и Турции - РИА Новости, 27.05.2025

Лавров оценил отношения России и Турции

Россия и Турция нацелены на укрепление партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:02:00+03:00

2025-05-27T14:02:00+03:00

2025-05-27T14:02:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Турция нацелены на укрепление партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас насыщенная повестка дня, и она определяется теми договоренностями, теми пониманиями, которые достигаются на встречах на высшем уровне между президентами (России Владимиром) Путиным и (Турции Тайипом) Эрдоганом. Это взаимная нацеленность на результат, последовательное углубление нашего партнерства. Это было подтверждено, и вчера в Кремле были приняты президентом (РФ Владимиром) Путиным", - сказал Лавров, открывая встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве. Он отметил, что сотрудничество РФ и Турции сейчас нацелено на преодоление "незаконных препятствий", ставших следствием односторонних санкций против РФ. "Но наше торговое и инвестиционное сотрудничество развивается по нарастающей", - добавил российский министр.

https://ria.ru/20250524/turtsiya-2018837391.html

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россия, турция, москва, сергей лавров, хакан фидан, в мире