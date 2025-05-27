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Лавров оценил отношения России и Турции - РИА Новости, 27.05.2025
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14:02 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019328308.html
Лавров оценил отношения России и Турции
Лавров оценил отношения России и Турции - РИА Новости, 27.05.2025
Лавров оценил отношения России и Турции
Россия и Турция нацелены на укрепление партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:02:00+03:00
2025-05-27T14:02:00+03:00
россия
турция
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Турция нацелены на укрепление партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас насыщенная повестка дня, и она определяется теми договоренностями, теми пониманиями, которые достигаются на встречах на высшем уровне между президентами (России Владимиром) Путиным и (Турции Тайипом) Эрдоганом. Это взаимная нацеленность на результат, последовательное углубление нашего партнерства. Это было подтверждено, и вчера в Кремле были приняты президентом (РФ Владимиром) Путиным", - сказал Лавров, открывая встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве. Он отметил, что сотрудничество РФ и Турции сейчас нацелено на преодоление "незаконных препятствий", ставших следствием односторонних санкций против РФ. "Но наше торговое и инвестиционное сотрудничество развивается по нарастающей", - добавил российский министр.
https://ria.ru/20250524/turtsiya-2018837391.html
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россия, турция, москва, сергей лавров, хакан фидан, в мире
Россия, Турция, Москва, Сергей Лавров, Хакан Фидан, В мире
Лавров оценил отношения России и Турции

Лавров: Россия и Турция нацелены на укрепление партнерства

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Турция нацелены на укрепление партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас насыщенная повестка дня, и она определяется теми договоренностями, теми пониманиями, которые достигаются на встречах на высшем уровне между президентами (России Владимиром) Путиным и (Турции Тайипом) Эрдоганом. Это взаимная нацеленность на результат, последовательное углубление нашего партнерства. Это было подтверждено, и вчера в Кремле были приняты президентом (РФ Владимиром) Путиным", - сказал Лавров, открывая встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве.
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Он отметил, что сотрудничество РФ и Турции сейчас нацелено на преодоление "незаконных препятствий", ставших следствием односторонних санкций против РФ.
"Но наше торговое и инвестиционное сотрудничество развивается по нарастающей", - добавил российский министр.
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