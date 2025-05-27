https://ria.ru/20250527/lavrov-2019323458.html

Лавров назвал ответные удары по Украине естественными

Лавров назвал ответные удары по Украине естественными - РИА Новости, 27.05.2025

Лавров назвал ответные удары по Украине естественными

Российские ответные удары по военным целям на территории Украины естественны после киевских атак по гражданской инфраструктуре РФ, заявил глава МИД России... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:40:00+03:00

2025-05-27T13:40:00+03:00

2025-05-27T13:40:00+03:00

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хакан фидан

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Российские ответные удары по военным целям на территории Украины естественны после киевских атак по гражданской инфраструктуре РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Те наши ответные удары, о которых вы сказали, они абсолютно естественны в этой ситуации. Преступник должен быть наказан, и смею вас заверить, (Владимир - ред.) Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили, так же как и они прекрасно знают, что в отличие от их ударов наши наносились исключительно по военным объектам и по объектам, которые используются Вооруженными силами Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, украина, турция, сергей лавров, хакан фидан, вооруженные силы украины