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Лавров назвал ответные удары по Украине естественными
Лавров назвал ответные удары по Украине естественными - РИА Новости, 27.05.2025
Лавров назвал ответные удары по Украине естественными
Российские ответные удары по военным целям на территории Украины естественны после киевских атак по гражданской инфраструктуре РФ, заявил глава МИД России... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:40:00+03:00
2025-05-27T13:40:00+03:00
2025-05-27T13:40:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Российские ответные удары по военным целям на территории Украины естественны после киевских атак по гражданской инфраструктуре РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Те наши ответные удары, о которых вы сказали, они абсолютно естественны в этой ситуации. Преступник должен быть наказан, и смею вас заверить, (Владимир - ред.) Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили, так же как и они прекрасно знают, что в отличие от их ударов наши наносились исключительно по военным объектам и по объектам, которые используются Вооруженными силами Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Турция, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Вооруженные силы Украины
Лавров назвал ответные удары по Украине естественными
Лавров: ответные удары РФ естественны после атак Украины по гражданским целям