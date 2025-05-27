https://ria.ru/20250527/lavrov-2019319433.html
Лавров рассказал, от чего зависит успех переговоров по Украине
Лавров рассказал, от чего зависит успех переговоров по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
Лавров рассказал, от чего зависит успех переговоров по Украине
Успех мирных переговоров по Украине напрямую зависит от того, удастся ли устранить первопричины конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:19:00+03:00
2025-05-27T13:19:00+03:00
2025-05-27T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Успех мирных переговоров по Украине напрямую зависит от того, удастся ли устранить первопричины конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы признательны за готовность Турции продолжать оказывать содействие таким переговорам и в целом мирному урегулированию... Успех переговоров будет напрямую зависеть от того, сможем ли мы в ходе этих переговоров устранить первопричины конфликта о которых хорошо известно", - сказал он по итогам переговоров с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.
https://ria.ru/20250419/ukraina-2012255077.html
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в мире, украина, россия, турция, сергей лавров, хакан фидан, петербургский международный юридический форум
В мире, Украина, Россия, Турция, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Петербургский международный юридический форум
Лавров рассказал, от чего зависит успех переговоров по Украине
Лавров: успех переговоров по Украине зависит от устранения первопричин конфликта