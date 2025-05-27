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Лавров назвал предпочтительное место для переговоров по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 27.05.2025 (обновлено: 15:03 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/lavrov--2019338073.html
Лавров назвал предпочтительное место для переговоров по Украине
Лавров назвал предпочтительное место для переговоров по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
Лавров назвал предпочтительное место для переговоров по Украине
При выборе места проведения второго раунда переговоров между РФ и Украиной Москва предпочла бы снова Турцию, в Стамбуле хорошо, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:40:00+03:00
2025-05-27T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
украина
сергей лавров
хакан фидан
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. При выборе места проведения второго раунда переговоров между РФ и Украиной Москва предпочла бы снова Турцию, в Стамбуле хорошо, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Что касается второго раунда переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы вновь обратился к нашим турецким друзьям. В Стамбуле очень хорошо", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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россия, стамбул, украина, сергей лавров, хакан фидан, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Украина, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Лавров назвал предпочтительное место для переговоров по Украине

Лавров назвал Турцию предпочтительным местом для переговоров по Украине

© РИА Новости / POOLСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / POOL
Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. При выборе места проведения второго раунда переговоров между РФ и Украиной Москва предпочла бы снова Турцию, в Стамбуле хорошо, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Что касается второго раунда переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы вновь обратился к нашим турецким друзьям. В Стамбуле очень хорошо", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулУкраинаСергей ЛавровХакан ФиданВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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