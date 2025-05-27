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Лавров назвал предпочтительное место для переговоров по Украине
Лавров назвал предпочтительное место для переговоров по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
Лавров назвал предпочтительное место для переговоров по Украине
При выборе места проведения второго раунда переговоров между РФ и Украиной Москва предпочла бы снова Турцию, в Стамбуле хорошо, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:40:00+03:00
2025-05-27T14:40:00+03:00
2025-05-27T15:03:00+03:00
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владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. При выборе места проведения второго раунда переговоров между РФ и Украиной Москва предпочла бы снова Турцию, в Стамбуле хорошо, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Что касается второго раунда переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы вновь обратился к нашим турецким друзьям. В Стамбуле очень хорошо", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
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Лавров назвал предпочтительное место для переговоров по Украине
Лавров назвал Турцию предпочтительным местом для переговоров по Украине