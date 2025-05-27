https://ria.ru/20250527/lavrov--2019338073.html

Лавров назвал предпочтительное место для переговоров по Украине

Лавров назвал предпочтительное место для переговоров по Украине - РИА Новости, 27.05.2025

Лавров назвал предпочтительное место для переговоров по Украине

При выборе места проведения второго раунда переговоров между РФ и Украиной Москва предпочла бы снова Турцию, в Стамбуле хорошо, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:40:00+03:00

2025-05-27T14:40:00+03:00

2025-05-27T15:03:00+03:00

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стамбул

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хакан фидан

владимир путин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. При выборе места проведения второго раунда переговоров между РФ и Украиной Москва предпочла бы снова Турцию, в Стамбуле хорошо, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Что касается второго раунда переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы вновь обратился к нашим турецким друзьям. В Стамбуле очень хорошо", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.

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