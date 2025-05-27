https://ria.ru/20250527/kredchek-2019230945.html

Россиян предупредили о минусах кредитных каникул

Россиян предупредили о минусах кредитных каникул - РИА Новости, 27.05.2025

Россиян предупредили о минусах кредитных каникул

Кредитные каникулы — инструмент отсрочки платежа на случай трудной жизненной ситуации у заемщика. В чем его минусы, рассказал агентству "Прайм" основатель... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T03:15:00+03:00

2025-05-27T03:15:00+03:00

2025-05-27T03:25:00+03:00

россия

кредчек

эльман мехтиев

общество

кредит

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Кредитные каникулы — инструмент отсрочки платежа на случай трудной жизненной ситуации у заемщика. В чем его минусы, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса проверки кредитных историй "Кредчек" Эльман Мехтиев.По его словам, это один из вариантов реструктуризации кредита. Кредитор обязан предоставить кредитные каникулы в ответ на требования заемщика, если по закону тот имеет на это право.При всех плюсах кредитных каникул у них есть и определенные минусы, по крайней мере, с точки зрения физлиц. Так, во время отсрочки кредитор продолжает начислять проценты, а общий срок платежа увеличиваются. То есть, никакого списания долга не происходит, подчеркнул Мехтиев. Кроме того, есть установленная правительством планка, выше которой получить кредитные каникулы невозможно.Эксперт советует пользоваться этой мерой лишь в случае необходимости и сделать все возможное, чтобы войти в график погашения после завершения срока."На практике от 20 до 30% тех, кто попросил кредитные каникулы, после завершения отсрочки не выходят на исполнение графика платежей и остаются с просроченной задолженностью", — заключил он.

https://ria.ru/20250428/blokirovka-2013640607.html

https://ria.ru/20250405/kredit-2009458532.html

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россия, кредчек, эльман мехтиев, общество, кредит