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Россиян предупредили о минусах кредитных каникул - РИА Новости, 27.05.2025
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03:15 27.05.2025 (обновлено: 03:25 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/kredchek-2019230945.html
Россиян предупредили о минусах кредитных каникул
Россиян предупредили о минусах кредитных каникул - РИА Новости, 27.05.2025
Россиян предупредили о минусах кредитных каникул
Кредитные каникулы — инструмент отсрочки платежа на случай трудной жизненной ситуации у заемщика. В чем его минусы, рассказал агентству "Прайм" основатель... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T03:15:00+03:00
2025-05-27T03:25:00+03:00
россия
кредчек
эльман мехтиев
общество
кредит
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Кредитные каникулы — инструмент отсрочки платежа на случай трудной жизненной ситуации у заемщика. В чем его минусы, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса проверки кредитных историй "Кредчек" Эльман Мехтиев.По его словам, это один из вариантов реструктуризации кредита. Кредитор обязан предоставить кредитные каникулы в ответ на требования заемщика, если по закону тот имеет на это право.При всех плюсах кредитных каникул у них есть и определенные минусы, по крайней мере, с точки зрения физлиц. Так, во время отсрочки кредитор продолжает начислять проценты, а общий срок платежа увеличиваются. То есть, никакого списания долга не происходит, подчеркнул Мехтиев. Кроме того, есть установленная правительством планка, выше которой получить кредитные каникулы невозможно.Эксперт советует пользоваться этой мерой лишь в случае необходимости и сделать все возможное, чтобы войти в график погашения после завершения срока."На практике от 20 до 30% тех, кто попросил кредитные каникулы, после завершения отсрочки не выходят на исполнение графика платежей и остаются с просроченной задолженностью", — заключил он.
https://ria.ru/20250428/blokirovka-2013640607.html
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россия, кредчек, эльман мехтиев, общество, кредит
Россия, Кредчек, Эльман Мехтиев, Общество, Кредит
Россиян предупредили о минусах кредитных каникул

Кредчек предупредил о начисляемых процентах во время кредитных каникул

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Кредитные каникулы — инструмент отсрочки платежа на случай трудной жизненной ситуации у заемщика. В чем его минусы, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса проверки кредитных историй "Кредчек" Эльман Мехтиев.
По его словам, это один из вариантов реструктуризации кредита. Кредитор обязан предоставить кредитные каникулы в ответ на требования заемщика, если по закону тот имеет на это право.
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При всех плюсах кредитных каникул у них есть и определенные минусы, по крайней мере, с точки зрения физлиц. Так, во время отсрочки кредитор продолжает начислять проценты, а общий срок платежа увеличиваются. То есть, никакого списания долга не происходит, подчеркнул Мехтиев. Кроме того, есть установленная правительством планка, выше которой получить кредитные каникулы невозможно.
Эксперт советует пользоваться этой мерой лишь в случае необходимости и сделать все возможное, чтобы войти в график погашения после завершения срока.
"На практике от 20 до 30% тех, кто попросил кредитные каникулы, после завершения отсрочки не выходят на исполнение графика платежей и остаются с просроченной задолженностью", — заключил он.
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РоссияКредчекЭльман МехтиевОбществоКредит
 
 
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