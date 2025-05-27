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Две котельные при поддержке ФРТ построят в Смоленской области
Две котельные при поддержке ФРТ построят в Смоленской области - РИА Новости, 27.05.2025
Две котельные при поддержке ФРТ построят в Смоленской области
Две котельные построят на территории Смоленской области при поддержке ППК "Фонд развития территорий", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:52:00+03:00
2025-05-27T18:52:00+03:00
2025-05-27T18:52:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Две котельные построят на территории Смоленской области при поддержке ППК "Фонд развития территорий", сообщает пресс-служба регионального правительства. Один объект теплоснабжения возведут в деревне Кощино Смоленского округа, а другой – в деревне Понизовье Руднянского округа. Работа ведется в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе. ППК "Фонд развития территорий" поддержал заявки правительства Смоленской области на получение финансовой поддержки для реализации проектов. "Реализация программы с участием средств фонда позволит в этом году модернизировать 20 объектов коммунальной инфраструктуры, из них 16 – в сфере водоснабжения, три – теплоснабжения и один – водоотведения. В том числе запланировано обновить 45,8 километра инженерных сетей и построить котельную. Уже заключили договоры на поставку оборудования и материалов на объекты, стартуют строительно-монтажные работы. Их планируется завершить до конца текущего года. Также продолжаем строительство главного канализационного коллектора в Смоленске протяженностью порядка 4 километров по проекту с привлечением льготного займа за счет средств ФНБ. Выполнение всех этих работ позволит повысить качество предоставляемых коммунальных услуг для жителей региона", - сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. С участием финансовой поддержки Фонда развития территорий и привлечением льготного займа за счет средств Фонда национального благосостояния в Смоленской области ведется активная модернизация коммунальной инфраструктуры. Федеральный оператор этой программы – Фонд развития территорий.
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Две котельные при поддержке ФРТ построят в Смоленской области
Две котельные с помощью ФРТ построят в Смоленской области
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Две котельные построят на территории Смоленской области при поддержке ППК "Фонд развития территорий", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Один объект теплоснабжения возведут в деревне Кощино Смоленского округа, а другой – в деревне Понизовье Руднянского округа. Работа ведется в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе. ППК "Фонд развития территорий" поддержал заявки правительства Смоленской области на получение финансовой поддержки для реализации проектов.
"Реализация программы с участием средств фонда позволит в этом году модернизировать 20 объектов коммунальной инфраструктуры, из них 16 – в сфере водоснабжения, три – теплоснабжения и один – водоотведения. В том числе запланировано обновить 45,8 километра инженерных сетей и построить котельную. Уже заключили договоры на поставку оборудования и материалов на объекты, стартуют строительно-монтажные работы. Их планируется завершить до конца текущего года. Также продолжаем строительство главного канализационного коллектора в Смоленске протяженностью порядка 4 километров по проекту с привлечением льготного займа за счет средств ФНБ. Выполнение всех этих работ позволит повысить качество предоставляемых коммунальных услуг для жителей региона", - сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
С участием финансовой поддержки Фонда развития территорий и привлечением льготного займа за счет средств Фонда национального благосостояния в Смоленской области ведется активная модернизация коммунальной инфраструктуры. Федеральный оператор этой программы – Фонд развития территорий.