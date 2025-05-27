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В России выявили четыре случая заражения геновариантом коронавируса
В России выявили четыре случая заражения геновариантом коронавируса - РИА Новости, 27.05.2025
В России выявили четыре случая заражения геновариантом коронавируса
Четыре случая заражения геновариантом коронавируса NB 1.8.1 выявлены в России, но более тяжелым течением он не отличается, сообщила журналистам глава... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T20:44:00+03:00
2025-05-27T20:44:00+03:00
2025-05-27T20:44:00+03:00
россия
китай
азия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Четыре случая заражения геновариантом коронавируса NB 1.8.1 выявлены в России, но более тяжелым течением он не отличается, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что на сегодняшний день продолжает оставаться проблемой новый коронавирус, но она не очень острая. "Он (геновариант NB 1.8.1 - ред.) появился впервые в январе и был описан текущего года в Китае. Потом он был описан в разных странах Азии, в Индии, в Соединенных Штатах Америки. Несколько информаций было об этом. На сегодняшний день мы выявили его в Российской Федерации. Четыре случая на сегодняшний день инфицирования этим новым геновариантом коронавируса", - сказала Попова. Она добавила, что это должно вызывать определенную настороженность. Однако, по наблюдениям специалистов РФ за четырьмя больными и коллег в разных странах, более тяжелым течением он не отличается. "Он течет так же, как и обычный сегодняшний период коронавирус, все известные нам геноварианты омикрона. Все наши тест-системы, мы уже все это определили, работают и выявляют новый коронавирус, поэтому пропустить его здесь нельзя будет. И мы продолжаем это наблюдение, продолжаем наш плотный эпидемиологический геномный надзор", - добавила глава ведомства.
https://ria.ru/20250512/rospotrebnadzor-2016529180.html
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россия, китай, азия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Россия, Китай, Азия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В России выявили четыре случая заражения геновариантом коронавируса
Попова: в России выявили четыре случая заражения геновариантом COVID-19