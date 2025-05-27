https://ria.ru/20250527/konstantinovka-2019134060.html

Ключ к обороне ВСУ. На каком участке фронта будет решаться судьба Донбасса

Ключ к обороне ВСУ. На каком участке фронта будет решаться судьба Донбасса - РИА Новости, 27.05.2025

Ключ к обороне ВСУ. На каком участке фронта будет решаться судьба Донбасса

Российская армия всерьез взялась за позиции ВСУ в оккупированных районах севера Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки "Центр" активно... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T08:00:00+03:00

2025-05-27T08:00:00+03:00

2025-05-27T08:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

константиновка

славянск

часов яр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Российская армия всерьез взялась за позиции ВСУ в оккупированных районах севера Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки "Центр" активно продвигаются к Константиновке — важнейшему опорному и значимому логистическому узлу украинской армии. Через него снабжается значительная часть донбасской группировки противника. О расстановке сил на этом участке фронта — в материале РИА Новости."Противник бежит"Константиновка — город в Краматорском районе бывшей Донецкой области с населением около 67 тысяч человек. Считается центром стекольной промышленности Украины. Также здесь есть несколько крупных металлургических и машиностроительных предприятий, химический завод, экстрактно-кожевенный комбинат. Это делает Константиновку достаточно сложным объектом для штурма. Как показал опыт Мариуполя, Авдеевки и Северодонецка, противник не ленится превращать промзоны в долговременные узлы обороны.Впрочем, крайне маловероятно, что город станут штурмовать в лоб. Гораздо эффективнее окружить населенный пункт, перерезать всю логистику и вынудить гарнизон капитулировать или пойти на прорыв. Подобная тактика изоляции поля боя уже неоднократно срабатывала на других направлениях. И одну из важных дорог, ведущих в Константиновку, уже перерезали.Двадцать второго мая Минобороны сообщило об освобождении Новой Полтавки. Это село находится на трассе, соединяющей Покровск (Красноармейск) с Константиновкой. Ранее бойцы "Центра" взяли под контроль Новооленовку, Александрополь и Тарасовку с другой стороны дороги. Таким образом, значительный участок этой транспортной и логистической артерии оказался в руках российской армии. Причем важные рубежи взяли буквально с ходу."Поступила задача штурмануть и закрепиться, действовать надо было быстро, — рассказывает штурмовик 33-го мотострелкового полка 8-й армии группировки войск "Центр" Мурат Гаджикурбанов, бравший Новооленовку. — Стартовали на мотоциклах по два человека, всего нас было 18. Зачистили три центральные улицы, закрепились. Выявили их огневые точки и хорошенько им наваляли. Лично видел два случая, когда противник массово бежал. Первая группа — человек 10-15, вторая — порядка восьми".Военные особо отмечают грамотное планирование операции командованием: четкое определение момента для ввода мототехники, своевременное включение систем РЭБ и слаженные действия всех подразделений. Противник был психологически не готов к сопротивлению — в Новооленовке и соседних населенных пунктах обошлось без ожесточенных боев.Новый котелПодразделения группировки развивают успех в западном направлении, продвигаясь от Новой Полтавки в сторону Шевченко Первого с прицелом на выход к соседнему Коптево. Одновременно началось наступление на север — к населенным пунктам Русин Яр, Попов Яр и Полтавка. Это позволит приблизиться вплотную к Константиновке с запада. Тогда под огневой контроль попадут и другие логистические каналы, по которым снабжается гарнизон города.Часть подразделений "Центра" наступает восточнее Новой Полтавки — от Сухой Балки на Яблоновку и Александро-Калиново. Освобождение этих сел означает окружение крупной группировки противника в районе населенных пунктов Заря и Старая Николаевка. Горловина котла шириной девять километров расположена по линии Романовка — Александрополь, они уже перешли под контроль российской армии. Пока у ВСУ есть время отступить на север, но с каждым днем его остается все меньше.На Константиновку заходят и с востока. На прошлой неделе Минобороны проинформировало об освобождении небольшого села Ступочки в пяти километрах к югу от Часова Яра. Это на трассе из Артемовска. До Константиновки отсюда — около шести километров по прямой. Видимо, плацдарм скоро расширят. Кроме того, необходимо дожимать Часов Яр, чтобы атаковать еще и с северо-востока.В Часовом Яре противник продолжает держаться за высотную застройку на западных окраинах. Многие районы города находятся фактически в серой зоне из-за обилия дронов с обеих сторон.Ключевая агломерацияСтратегическое значение Константиновки сложно переоценить. Этот город наравне с Дружковкой — ключ к Славянско-Краматорской агломерации с населением около 400 тысяч человек. Потеря этой территории разрывает фронт, делает незащищенным фланг Часова Яра и обнуляет оперативную связку со Славянском. В ВСУ это понимают и потому цепляются за каждый опорник. В Краматорске и Славянске располагаются штабы, арсеналы и тыловые структуры всей украинской группировки в Донбассе. Их утрата — это разгром ВСУ.К агломерации подбираются и с северо-востока. В мае группировка "Запад" освободила Торское — село в 18 километрах к западу от Кременной и десяти — к востоку от Красного Лимана. Пал крупный укрепрайон ВСУ по линии Терны — Ямполовка — Торское. С этого плацдарма стоит ожидать наступления на Красный Лиман — промежуточную цель перед Славянском.Потеря Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска серьезно ударит по экономике Украины, значительно ослабит промышленный потенциал противника. Эти города имеют и огромное символическое значение: там весной 2014-го началось освобождение Донбасса. И было бы исторически справедливым, если бы там оно и закончилось полной победой.

https://ria.ru/20250526/vsu--2019124050.html

https://ria.ru/20250525/finlyandiya-2018944049.html

константиновка

славянск

часов яр

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безопасность, константиновка, славянск, часов яр, вооруженные силы украины