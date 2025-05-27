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"Просчитались по двум фронтам": на Западе высказались о конфликте с Россией - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:37 27.05.2025 (обновлено: 10:09 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/konflikt-2019241491.html
"Просчитались по двум фронтам": на Западе высказались о конфликте с Россией
"Просчитались по двум фронтам": на Западе высказались о конфликте с Россией - РИА Новости, 27.05.2025
"Просчитались по двум фронтам": на Западе высказались о конфликте с Россией
Запад просчитался в конфликте на Украине, не учтя военный потенциал России и положившись на санкции, заявил профессор Массачусетского университета США,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T04:37:00+03:00
2025-05-27T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
санкции
санкции в отношении россии
украина
евросоюз
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запад просчитался в конфликте на Украине, не учтя военный потенциал России и положившись на санкции, заявил профессор Массачусетского университета США, экономист Ричард Вольф на YouTube."Запад недооценил возможности России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций. &lt;…&gt; Просто просчитались по двум фронтам. И теперь они проиграли, но не готовы признать свои просчеты", — сказал он.Экономист отметил, что во время вооруженных конфликтов очень большую роль играет неопределенность. По его словам, Запад был слишком самоуверенным, поэтому допустил критические ошибки."Очевидно, человеческие ресурсы России кратно превосходят украинские, уже это должно было заставить задуматься. Но в век шпионажа, спутников и других способов разведки, никто не догадался, что у России также намного больше ракет и беспилотников. Даже если в феврале 2022 года ситуация была другой, у России есть огромный промышленный потенциал, который позволяет увеличить производство и закрепить экономическое доминирование", — заключил Вольф.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250527/shansy-2019238413.html
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россия, сша, санкции, санкции в отношении россии, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Санкции, Санкции в отношении России, Украина, Евросоюз
"Просчитались по двум фронтам": на Западе высказались о конфликте с Россией

Вольф: Запад не учел способность РФ вести боевые действия и переоценил санкции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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Работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запад просчитался в конфликте на Украине, не учтя военный потенциал России и положившись на санкции, заявил профессор Массачусетского университета США, экономист Ричард Вольф на YouTube.
"Запад недооценил возможности России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций. <…> Просто просчитались по двум фронтам. И теперь они проиграли, но не готовы признать свои просчеты", — сказал он.
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Экономист отметил, что во время вооруженных конфликтов очень большую роль играет неопределенность. По его словам, Запад был слишком самоуверенным, поэтому допустил критические ошибки.
"Очевидно, человеческие ресурсы России кратно превосходят украинские, уже это должно было заставить задуматься. Но в век шпионажа, спутников и других способов разведки, никто не догадался, что у России также намного больше ракет и беспилотников. Даже если в феврале 2022 года ситуация была другой, у России есть огромный промышленный потенциал, который позволяет увеличить производство и закрепить экономическое доминирование", — заключил Вольф.
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Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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