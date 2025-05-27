https://ria.ru/20250527/kondratev-2019425799.html

Кондратьев рассказал о важности геномной селекции в молочном животноводстве

Кондратьев рассказал о важности геномной селекции в молочном животноводстве - РИА Новости, 27.05.2025

Кондратьев рассказал о важности геномной селекции в молочном животноводстве

Геномная селекция позволит Краснодарскому краю сохранить лидирующие позиции в молочном животноводстве, сообщил губернатор Кубани на заседании коллегии... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:57:00+03:00

2025-05-27T18:57:00+03:00

2025-05-27T18:57:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

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вениамин кондратьев

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Геномная селекция позволит Краснодарскому краю сохранить лидирующие позиции в молочном животноводстве, сообщил губернатор Кубани на заседании коллегии министерства сельского хозяйства России. "По итогам 2024 года в Краснодарском крае произведено 1,7 миллиона тонн молока и 595 тысяч тонн мяса. Кубань занимает первое место среди регионов страны по питьевому молоку и второе – по сырому. Сегодня нам важно сохранять поголовье, особенно высокопродуктивное. Геномная селекция играет здесь основную роль. В рамках эксперимента вместе с "Иннопрактикой" сделали анализ молочного поголовья, провели выбраковку. Говоря по-простому, размножаем тех коров, которые дают по 10 тонн молока за год и выше. А есть отдельные хозяйства, где получают по 18 тонн и по 19 тонн", – сказал на заседании коллегии Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации Краснодарского края. Он добавил, что в регионе своевременно начали эту работу. "Теперь наращиваем, и, я уверен, это позволит нам сохранить лидирующие позиции в молочном животноводстве", – сказал глава региона. В материале отмечается, что, опираясь на науку, в текущем году на Кубани планируют нарастить производство молока до 1,76 миллиона тонн, а мяса – до 629 тысяч тонн. Глава региона также рассказал о развитии фермерства на Кубани. На малые хозяйства приходится 12% поголовья КРС в крае, там выращивают около 30% урожая зерна и 25% – овощей. В 2024 году фермеры получили более 2 миллиардов рублей господдержки, в том числе на развитие животноводства, закладку садов, создание новых кооперативов. Губернатор Кубани также поблагодарил правительство России за увеличение объемов финансирования льготного кредитования в прошлом году.

https://ria.ru/20250526/yurtaev-2019177175.html

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краснодарский край, россия, вениамин кондратьев