Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев рассказал о важности геномной селекции в молочном животноводстве - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
18:57 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/kondratev-2019425799.html
Кондратьев рассказал о важности геномной селекции в молочном животноводстве
Кондратьев рассказал о важности геномной селекции в молочном животноводстве - РИА Новости, 27.05.2025
Кондратьев рассказал о важности геномной селекции в молочном животноводстве
Геномная селекция позволит Краснодарскому краю сохранить лидирующие позиции в молочном животноводстве, сообщил губернатор Кубани на заседании коллегии... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:57:00+03:00
2025-05-27T18:57:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962128600_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_6bbbb0c3db7d4e1299b34818284ced03.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Геномная селекция позволит Краснодарскому краю сохранить лидирующие позиции в молочном животноводстве, сообщил губернатор Кубани на заседании коллегии министерства сельского хозяйства России. "По итогам 2024 года в Краснодарском крае произведено 1,7 миллиона тонн молока и 595 тысяч тонн мяса. Кубань занимает первое место среди регионов страны по питьевому молоку и второе – по сырому. Сегодня нам важно сохранять поголовье, особенно высокопродуктивное. Геномная селекция играет здесь основную роль. В рамках эксперимента вместе с "Иннопрактикой" сделали анализ молочного поголовья, провели выбраковку. Говоря по-простому, размножаем тех коров, которые дают по 10 тонн молока за год и выше. А есть отдельные хозяйства, где получают по 18 тонн и по 19 тонн", – сказал на заседании коллегии Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации Краснодарского края. Он добавил, что в регионе своевременно начали эту работу. "Теперь наращиваем, и, я уверен, это позволит нам сохранить лидирующие позиции в молочном животноводстве", – сказал глава региона. В материале отмечается, что, опираясь на науку, в текущем году на Кубани планируют нарастить производство молока до 1,76 миллиона тонн, а мяса – до 629 тысяч тонн. Глава региона также рассказал о развитии фермерства на Кубани. На малые хозяйства приходится 12% поголовья КРС в крае, там выращивают около 30% урожая зерна и 25% – овощей. В 2024 году фермеры получили более 2 миллиардов рублей господдержки, в том числе на развитие животноводства, закладку садов, создание новых кооперативов. Губернатор Кубани также поблагодарил правительство России за увеличение объемов финансирования льготного кредитования в прошлом году.
https://ria.ru/20250526/yurtaev-2019177175.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962128600_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_aab7e6affc1a5c6727da9173ac3fad8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, россия, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев
Кондратьев рассказал о важности геномной селекции в молочном животноводстве

Кондратьев: геномная селекция играет основную роль в молочном животноводстве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Геномная селекция позволит Краснодарскому краю сохранить лидирующие позиции в молочном животноводстве, сообщил губернатор Кубани на заседании коллегии министерства сельского хозяйства России.
"По итогам 2024 года в Краснодарском крае произведено 1,7 миллиона тонн молока и 595 тысяч тонн мяса. Кубань занимает первое место среди регионов страны по питьевому молоку и второе – по сырому. Сегодня нам важно сохранять поголовье, особенно высокопродуктивное. Геномная селекция играет здесь основную роль. В рамках эксперимента вместе с "Иннопрактикой" сделали анализ молочного поголовья, провели выбраковку. Говоря по-простому, размножаем тех коров, которые дают по 10 тонн молока за год и выше. А есть отдельные хозяйства, где получают по 18 тонн и по 19 тонн", – сказал на заседании коллегии Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации Краснодарского края.
Он добавил, что в регионе своевременно начали эту работу. "Теперь наращиваем, и, я уверен, это позволит нам сохранить лидирующие позиции в молочном животноводстве", – сказал глава региона.
В материале отмечается, что, опираясь на науку, в текущем году на Кубани планируют нарастить производство молока до 1,76 миллиона тонн, а мяса – до 629 тысяч тонн. Глава региона также рассказал о развитии фермерства на Кубани. На малые хозяйства приходится 12% поголовья КРС в крае, там выращивают около 30% урожая зерна и 25% – овощей. В 2024 году фермеры получили более 2 миллиардов рублей господдержки, в том числе на развитие животноводства, закладку садов, создание новых кооперативов.
Губернатор Кубани также поблагодарил правительство России за увеличение объемов финансирования льготного кредитования в прошлом году.
Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
В Краснодарском крае реализуют 115 проектов на принципах ГЧП
26 мая, 18:16
 
Краснодарский крайКраснодарский крайРоссияВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала