https://ria.ru/20250527/kollektory-2019315265.html

Госдума предоставила ФССП право получать данные о звонках коллекторов

Госдума предоставила ФССП право получать данные о звонках коллекторов - РИА Новости, 27.05.2025

Госдума предоставила ФССП право получать данные о звонках коллекторов

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) получать от операторов связи информацию для проверки... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:01:00+03:00

2025-05-27T13:01:00+03:00

2025-05-27T13:01:00+03:00

россия

константин бахарев

владимир путин

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

госдума рф

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) получать от операторов связи информацию для проверки сведений о нарушениях коллекторов при общении с должниками. Документ разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по вопросам контроля за деятельностью юрлиц-коллекторов. Он устанавливает особенности рассмотрения заявлений о нарушении правил при возврате просроченной задолженности с использованием телефонной связи. Законом создается система информационного взаимодействия ФССП с кредиторами, операторами связи и бюро кредитных историй (БКИ), чтобы обеспечить гражданам возможность дистанционно подать заявление о нарушениях в процессе взыскания просроченной задолженности. Речь идет о нарушениях, допущенных посредством мобильной связи, пояснял первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Он отмечал, что по статистике это более двух третей всех нарушений в этой сфере. Согласно пояснительной записке, при телефонных звонках или направлении смс-сообщений нарушаются временные и количественные ограничения (звонки в ночное время, автодозвон); осуществляется неправомерное взаимодействие с третьими лицами без их согласия (звонки на работу, соседям, родителям и т.д.) Причем в отдельных случаях подобные действия блокируют работу социальных учреждений или государственных органов. В целях проверки заявлений о подобных нарушениях ФССП будет вправе запросить и получить у кредиторов или их представителей, коллекторских агентств информацию о способах взаимодействия с должником и используемых при этом телефонных номерах; у операторов связи - сведения о звонках; в Центральном каталоге кредитных историй - о БКИ, где хранится кредитная история должника; а у самих БКИ – кредитный отчет. Запросы и ответы на них будут направляться по системе межведомственного электронного взаимодействия при технической возможности, а если ее нет, то в бумажном виде. Граждане смогут направить заявление в ФССП о нарушениях коллекторов также через портал госуслуг, но эта норма заработает через 180 дней после вступления закона в силу. При этом определяются сведения, которые должны быть в таком заявлении, а также перечень прилагаемых к нему документов. Заявление, в частности, должно в обязательном порядке содержать ИНН или СНИЛС, чтобы максимально точно идентифицировать заявителя, пояснял Бахарев. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Особенности рассмотрения заявлений о нарушении правил коллекторской деятельности с использованием телефонной связи будут вводиться постепенно. Большинство из них начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу.

https://ria.ru/20250430/kollektory-2014229210.html

https://ria.ru/20250201/sber-1996790348.html

https://ria.ru/20250318/medvedev-2005766291.html

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россия, константин бахарев, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), госдума рф