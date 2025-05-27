Рейтинг@Mail.ru
Госдума предоставила ФССП право получать данные о звонках коллекторов - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/kollektory-2019315265.html
Госдума предоставила ФССП право получать данные о звонках коллекторов
Госдума предоставила ФССП право получать данные о звонках коллекторов - РИА Новости, 27.05.2025
Госдума предоставила ФССП право получать данные о звонках коллекторов
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) получать от операторов связи информацию для проверки... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:01:00+03:00
2025-05-27T13:01:00+03:00
россия
константин бахарев
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155141/66/1551416646_135:0:2466:1311_1920x0_80_0_0_d3aa935ad2cf4e8d6efe067a720ca695.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) получать от операторов связи информацию для проверки сведений о нарушениях коллекторов при общении с должниками. Документ разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по вопросам контроля за деятельностью юрлиц-коллекторов. Он устанавливает особенности рассмотрения заявлений о нарушении правил при возврате просроченной задолженности с использованием телефонной связи. Законом создается система информационного взаимодействия ФССП с кредиторами, операторами связи и бюро кредитных историй (БКИ), чтобы обеспечить гражданам возможность дистанционно подать заявление о нарушениях в процессе взыскания просроченной задолженности. Речь идет о нарушениях, допущенных посредством мобильной связи, пояснял первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Он отмечал, что по статистике это более двух третей всех нарушений в этой сфере. Согласно пояснительной записке, при телефонных звонках или направлении смс-сообщений нарушаются временные и количественные ограничения (звонки в ночное время, автодозвон); осуществляется неправомерное взаимодействие с третьими лицами без их согласия (звонки на работу, соседям, родителям и т.д.) Причем в отдельных случаях подобные действия блокируют работу социальных учреждений или государственных органов. В целях проверки заявлений о подобных нарушениях ФССП будет вправе запросить и получить у кредиторов или их представителей, коллекторских агентств информацию о способах взаимодействия с должником и используемых при этом телефонных номерах; у операторов связи - сведения о звонках; в Центральном каталоге кредитных историй - о БКИ, где хранится кредитная история должника; а у самих БКИ – кредитный отчет. Запросы и ответы на них будут направляться по системе межведомственного электронного взаимодействия при технической возможности, а если ее нет, то в бумажном виде. Граждане смогут направить заявление в ФССП о нарушениях коллекторов также через портал госуслуг, но эта норма заработает через 180 дней после вступления закона в силу. При этом определяются сведения, которые должны быть в таком заявлении, а также перечень прилагаемых к нему документов. Заявление, в частности, должно в обязательном порядке содержать ИНН или СНИЛС, чтобы максимально точно идентифицировать заявителя, пояснял Бахарев. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Особенности рассмотрения заявлений о нарушении правил коллекторской деятельности с использованием телефонной связи будут вводиться постепенно. Большинство из них начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу.
https://ria.ru/20250430/kollektory-2014229210.html
https://ria.ru/20250201/sber-1996790348.html
https://ria.ru/20250318/medvedev-2005766291.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155141/66/1551416646_0:0:2683:2013_1920x0_80_0_0_454044457e3b8460a440995e66837785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, константин бахарев, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), госдума рф
Россия, Константин Бахарев, Владимир Путин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Госдума РФ
Госдума предоставила ФССП право получать данные о звонках коллекторов

Госдума приняла закон, позволяющий ФССП получать данные о звонках коллекторов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) получать от операторов связи информацию для проверки сведений о нарушениях коллекторов при общении с должниками.
Документ разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по вопросам контроля за деятельностью юрлиц-коллекторов. Он устанавливает особенности рассмотрения заявлений о нарушении правил при возврате просроченной задолженности с использованием телефонной связи.
Работа коллектора - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Эксперт рассказал, зачем коллекторы прощают должникам шестизначные суммы
30 апреля, 03:18
Законом создается система информационного взаимодействия ФССП с кредиторами, операторами связи и бюро кредитных историй (БКИ), чтобы обеспечить гражданам возможность дистанционно подать заявление о нарушениях в процессе взыскания просроченной задолженности. Речь идет о нарушениях, допущенных посредством мобильной связи, пояснял первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Он отмечал, что по статистике это более двух третей всех нарушений в этой сфере.
Согласно пояснительной записке, при телефонных звонках или направлении смс-сообщений нарушаются временные и количественные ограничения (звонки в ночное время, автодозвон); осуществляется неправомерное взаимодействие с третьими лицами без их согласия (звонки на работу, соседям, родителям и т.д.) Причем в отдельных случаях подобные действия блокируют работу социальных учреждений или государственных органов.
В целях проверки заявлений о подобных нарушениях ФССП будет вправе запросить и получить у кредиторов или их представителей, коллекторских агентств информацию о способах взаимодействия с должником и используемых при этом телефонных номерах; у операторов связи - сведения о звонках; в Центральном каталоге кредитных историй - о БКИ, где хранится кредитная история должника; а у самих БКИ – кредитный отчет.
Запросы и ответы на них будут направляться по системе межведомственного электронного взаимодействия при технической возможности, а если ее нет, то в бумажном виде.
Вывеска одного и отделений Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Сбербанк рассказал об особенностях продажи долга клиентов коллекторам
1 февраля, 14:45
Граждане смогут направить заявление в ФССП о нарушениях коллекторов также через портал госуслуг, но эта норма заработает через 180 дней после вступления закона в силу. При этом определяются сведения, которые должны быть в таком заявлении, а также перечень прилагаемых к нему документов. Заявление, в частности, должно в обязательном порядке содержать ИНН или СНИЛС, чтобы максимально точно идентифицировать заявителя, пояснял Бахарев.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Особенности рассмотрения заявлений о нарушении правил коллекторской деятельности с использованием телефонной связи будут вводиться постепенно. Большинство из них начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на итоговом заседании коллегии министерства юстиции. 18 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Медведев призвал навести порядок в сфере рекламы "услуг" коллекторов
18 марта, 17:03
 
РоссияКонстантин БахаревВладимир ПутинФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала