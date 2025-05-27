https://ria.ru/20250527/kollektory-2019315265.html
Госдума предоставила ФССП право получать данные о звонках коллекторов
Госдума предоставила ФССП право получать данные о звонках коллекторов - РИА Новости, 27.05.2025
Госдума предоставила ФССП право получать данные о звонках коллекторов
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) получать от операторов связи информацию для проверки... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:01:00+03:00
2025-05-27T13:01:00+03:00
2025-05-27T13:01:00+03:00
россия
константин бахарев
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) получать от операторов связи информацию для проверки сведений о нарушениях коллекторов при общении с должниками. Документ разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по вопросам контроля за деятельностью юрлиц-коллекторов. Он устанавливает особенности рассмотрения заявлений о нарушении правил при возврате просроченной задолженности с использованием телефонной связи. Законом создается система информационного взаимодействия ФССП с кредиторами, операторами связи и бюро кредитных историй (БКИ), чтобы обеспечить гражданам возможность дистанционно подать заявление о нарушениях в процессе взыскания просроченной задолженности. Речь идет о нарушениях, допущенных посредством мобильной связи, пояснял первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Он отмечал, что по статистике это более двух третей всех нарушений в этой сфере. Согласно пояснительной записке, при телефонных звонках или направлении смс-сообщений нарушаются временные и количественные ограничения (звонки в ночное время, автодозвон); осуществляется неправомерное взаимодействие с третьими лицами без их согласия (звонки на работу, соседям, родителям и т.д.) Причем в отдельных случаях подобные действия блокируют работу социальных учреждений или государственных органов. В целях проверки заявлений о подобных нарушениях ФССП будет вправе запросить и получить у кредиторов или их представителей, коллекторских агентств информацию о способах взаимодействия с должником и используемых при этом телефонных номерах; у операторов связи - сведения о звонках; в Центральном каталоге кредитных историй - о БКИ, где хранится кредитная история должника; а у самих БКИ – кредитный отчет. Запросы и ответы на них будут направляться по системе межведомственного электронного взаимодействия при технической возможности, а если ее нет, то в бумажном виде. Граждане смогут направить заявление в ФССП о нарушениях коллекторов также через портал госуслуг, но эта норма заработает через 180 дней после вступления закона в силу. При этом определяются сведения, которые должны быть в таком заявлении, а также перечень прилагаемых к нему документов. Заявление, в частности, должно в обязательном порядке содержать ИНН или СНИЛС, чтобы максимально точно идентифицировать заявителя, пояснял Бахарев. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Особенности рассмотрения заявлений о нарушении правил коллекторской деятельности с использованием телефонной связи будут вводиться постепенно. Большинство из них начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу.
https://ria.ru/20250430/kollektory-2014229210.html
https://ria.ru/20250201/sber-1996790348.html
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россия, константин бахарев, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), госдума рф
Россия, Константин Бахарев, Владимир Путин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Госдума РФ
Госдума предоставила ФССП право получать данные о звонках коллекторов
Госдума приняла закон, позволяющий ФССП получать данные о звонках коллекторов
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) получать от операторов связи информацию для проверки сведений о нарушениях коллекторов при общении с должниками.
Документ разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина
по вопросам контроля за деятельностью юрлиц-коллекторов. Он устанавливает особенности рассмотрения заявлений о нарушении правил при возврате просроченной задолженности с использованием телефонной связи.
Законом создается система информационного взаимодействия ФССП
с кредиторами, операторами связи и бюро кредитных историй (БКИ), чтобы обеспечить гражданам возможность дистанционно подать заявление о нарушениях в процессе взыскания просроченной задолженности. Речь идет о нарушениях, допущенных посредством мобильной связи, пояснял первый зампред комитета Госдумы
по финансовому рынку Константин Бахарев
. Он отмечал, что по статистике это более двух третей всех нарушений в этой сфере.
Согласно пояснительной записке, при телефонных звонках или направлении смс-сообщений нарушаются временные и количественные ограничения (звонки в ночное время, автодозвон); осуществляется неправомерное взаимодействие с третьими лицами без их согласия (звонки на работу, соседям, родителям и т.д.) Причем в отдельных случаях подобные действия блокируют работу социальных учреждений или государственных органов.
В целях проверки заявлений о подобных нарушениях ФССП будет вправе запросить и получить у кредиторов или их представителей, коллекторских агентств информацию о способах взаимодействия с должником и используемых при этом телефонных номерах; у операторов связи - сведения о звонках; в Центральном каталоге кредитных историй - о БКИ, где хранится кредитная история должника; а у самих БКИ – кредитный отчет.
Запросы и ответы на них будут направляться по системе межведомственного электронного взаимодействия при технической возможности, а если ее нет, то в бумажном виде.
Граждане смогут направить заявление в ФССП о нарушениях коллекторов также через портал госуслуг, но эта норма заработает через 180 дней после вступления закона в силу. При этом определяются сведения, которые должны быть в таком заявлении, а также перечень прилагаемых к нему документов. Заявление, в частности, должно в обязательном порядке содержать ИНН или СНИЛС, чтобы максимально точно идентифицировать заявителя, пояснял Бахарев.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Особенности рассмотрения заявлений о нарушении правил коллекторской деятельности с использованием телефонной связи будут вводиться постепенно. Большинство из них начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу.