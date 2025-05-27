В КНДР назвали американскую систему ПРО "Золотой купол" угрозой
КНДР заявила, что "Золотой купол" США создается не для обороны, а для нападения
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Институт по делам США при МИД КНДР назвал новую систему ПРО "Золотой купол", разрабатываемую Штатами, угрозой для безопасности враждебных Вашингтону государств, отметив, что эта система предназначена не для обороны, а для нападения, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
"Установление новой системы противоракетной обороны США является весьма опасной "угрожающей инициативой", нацеленной на угрозу стратегической безопасности враждебных для них (Штатов - ред.) ядерных государств... Замысел об установлении системы ПРО "Золотой купол"... является не "оборонительной мерой" для реагирования на чью-то "угрозу", а сценарием космической ядерной войны", - говорится в материале ЦТАК со ссылкой на меморандум института.
По данным Института по делам США при МИД КНДР, "Золотой купол" - это "очередная" попытка милитаризации космоса Штатами, которой можно противостоять только "симметричным наращиванием превосходных сил".