https://ria.ru/20250527/kleschi-2019232281.html

В России более 175 тысяч человек пожаловались на укусы клещей

В России более 175 тысяч человек пожаловались на укусы клещей - РИА Новости, 27.05.2025

В России более 175 тысяч человек пожаловались на укусы клещей

Более 175,4 тысячи человек обратились в медорганизации России из-за укусов клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T00:45:00+03:00

2025-05-27T00:45:00+03:00

2025-05-27T00:45:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

республика алтай

кировское (донецкая область)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 175,4 тысячи человек обратились в медорганизации России из-за укусов клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "Прививку от клещевого вирусного энцефалита, по данным Роспотребнадзора, в 2025 году сделали более 2,7 миллиона граждан России. С начала сезона активности клещей с жалобами на укусы в медицинские организации обратилось свыше 175,4 тысячи человек", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что наибольшее количество обращений по поводу укусов клещей зафиксировано в Республике Алтай, Кировской, Томской, Костромской областях, а также в Кемеровской и Свердловской областях. "В целях профилактики укусов клещей проводится акарицидная обработка территорий. На данный момент обработано более 143,9 тысячи гектаров, что составило более 65% от плана. В преддверии открытия детских летних оздоровительных учреждений в 2025 году обработано 20,7 тысячи гектаров", - пояснили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20250523/klesch-2018566554.html

https://ria.ru/20250312/vrach-2004438904.html

россия

республика алтай

кировское (донецкая область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, республика алтай, кировское (донецкая область), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)