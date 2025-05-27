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В России более 175 тысяч человек пожаловались на укусы клещей - РИА Новости, 27.05.2025
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00:45 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/kleschi-2019232281.html
В России более 175 тысяч человек пожаловались на укусы клещей
В России более 175 тысяч человек пожаловались на укусы клещей - РИА Новости, 27.05.2025
В России более 175 тысяч человек пожаловались на укусы клещей
Более 175,4 тысячи человек обратились в медорганизации России из-за укусов клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T00:45:00+03:00
2025-05-27T00:45:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
республика алтай
кировское (донецкая область)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 175,4 тысячи человек обратились в медорганизации России из-за укусов клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "Прививку от клещевого вирусного энцефалита, по данным Роспотребнадзора, в 2025 году сделали более 2,7 миллиона граждан России. С начала сезона активности клещей с жалобами на укусы в медицинские организации обратилось свыше 175,4 тысячи человек", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что наибольшее количество обращений по поводу укусов клещей зафиксировано в Республике Алтай, Кировской, Томской, Костромской областях, а также в Кемеровской и Свердловской областях. "В целях профилактики укусов клещей проводится акарицидная обработка территорий. На данный момент обработано более 143,9 тысячи гектаров, что составило более 65% от плана. В преддверии открытия детских летних оздоровительных учреждений в 2025 году обработано 20,7 тысячи гектаров", - пояснили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20250523/klesch-2018566554.html
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россия
республика алтай
кировское (донецкая область)
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общество, здоровье - общество, россия, республика алтай, кировское (донецкая область), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Республика Алтай, Кировское (Донецкая область), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России более 175 тысяч человек пожаловались на укусы клещей

Роспотребнадзор: 175,4 тысячи человек обратились за помощью из-за укусов клещей

© Depositphotos.com / Erik_KaritsКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Depositphotos.com / Erik_Karits
Клещ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 175,4 тысячи человек обратились в медорганизации России из-за укусов клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Прививку от клещевого вирусного энцефалита, по данным Роспотребнадзора, в 2025 году сделали более 2,7 миллиона граждан России. С начала сезона активности клещей с жалобами на укусы в медицинские организации обратилось свыше 175,4 тысячи человек", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве уточнили, что наибольшее количество обращений по поводу укусов клещей зафиксировано в Республике Алтай, Кировской, Томской, Костромской областях, а также в Кемеровской и Свердловской областях.
"В целях профилактики укусов клещей проводится акарицидная обработка территорий. На данный момент обработано более 143,9 тысячи гектаров, что составило более 65% от плана. В преддверии открытия детских летних оздоровительных учреждений в 2025 году обработано 20,7 тысячи гектаров", - пояснили в Роспотребнадзоре.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияРеспублика АлтайКировское (Донецкая область)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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