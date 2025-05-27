https://ria.ru/20250527/kitay-2019421201.html

Участники Московской недели интерьера и дизайна представят изделия в Китае

Участники Московской недели интерьера и дизайна представят изделия в Китае - РИА Новости, 27.05.2025

Участники Московской недели интерьера и дизайна представят изделия в Китае

Экспортно ориентированные участники VI Московской недели интерьера и дизайна представят решения на коллективном стенде на выставке мебели СIFF (The 56th China... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:36:00+03:00

2025-05-27T18:36:00+03:00

2025-05-27T18:36:00+03:00

китай

москва

интерьер

дизайн

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Экспортно ориентированные участники VI Московской недели интерьера и дизайна представят решения на коллективном стенде на выставке мебели СIFF (The 56th China International Furniture Fair) в Китае, сообщает пресс-служба организаторов. На мероприятии, которое пройдет с 9 по 12 сентября в Шанхае, будут организованы бизнес-сессии для российских и китайских компаний. В столице завершилась VI Московская неделя интерьера и дизайна. Экспозиция, посвященная осмыслению темы природы в дизайне, собрала свыше 1,2 тысячи компаний, что в три раза превысило показатели первого сезона. На выставке состоялась специальная международная сессия, в которой приняли участие 50 экспортно ориентированных российских предприятий, в том числе участники программ Московского экспортного центра и участники Московской недели интерьера и дизайна, а также 10 компаний-импортеров из Саудовской Аравии, Египта и Марокко. Представители из Китая и ОАЭ участвовали в экспозиции со своими национальными стендами. Поднебесная объединила работы дизайнеров, которые отражали связь человека с окружающим миром. На стенде Объединенных Арабских Эмиратов была представлена экспозиция, подчеркивающая переосмысление богатого ремесленного наследия региона через современные дизайнерские решения. Всего в майской выставке продукцию презентовали 46 зарубежных компаний и дизайнеров из 15 стран мира. Традиционно на площадке выступили предприниматели, дизайнеры и архитекторы, в том числе архитектор Хуссам Шакуф, ранее проработавший более 17 лет в архитектурном бюро Захи Хадид, а также эксперт в области культурного предпринимательства и женского лидерства Ее превосходительство Рим бин Карам.

https://ria.ru/20250525/dizayn-2019002196.html

китай

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китай, москва, интерьер, дизайн