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Участники Московской недели интерьера и дизайна представят изделия в Китае - РИА Новости, 27.05.2025
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18:36 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/kitay-2019421201.html
Участники Московской недели интерьера и дизайна представят изделия в Китае
Участники Московской недели интерьера и дизайна представят изделия в Китае - РИА Новости, 27.05.2025
Участники Московской недели интерьера и дизайна представят изделия в Китае
Экспортно ориентированные участники VI Московской недели интерьера и дизайна представят решения на коллективном стенде на выставке мебели СIFF (The 56th China... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:36:00+03:00
2025-05-27T18:36:00+03:00
китай
москва
интерьер
дизайн
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Экспортно ориентированные участники VI Московской недели интерьера и дизайна представят решения на коллективном стенде на выставке мебели СIFF (The 56th China International Furniture Fair) в Китае, сообщает пресс-служба организаторов. На мероприятии, которое пройдет с 9 по 12 сентября в Шанхае, будут организованы бизнес-сессии для российских и китайских компаний. В столице завершилась VI Московская неделя интерьера и дизайна. Экспозиция, посвященная осмыслению темы природы в дизайне, собрала свыше 1,2 тысячи компаний, что в три раза превысило показатели первого сезона. На выставке состоялась специальная международная сессия, в которой приняли участие 50 экспортно ориентированных российских предприятий, в том числе участники программ Московского экспортного центра и участники Московской недели интерьера и дизайна, а также 10 компаний-импортеров из Саудовской Аравии, Египта и Марокко. Представители из Китая и ОАЭ участвовали в экспозиции со своими национальными стендами. Поднебесная объединила работы дизайнеров, которые отражали связь человека с окружающим миром. На стенде Объединенных Арабских Эмиратов была представлена экспозиция, подчеркивающая переосмысление богатого ремесленного наследия региона через современные дизайнерские решения. Всего в майской выставке продукцию презентовали 46 зарубежных компаний и дизайнеров из 15 стран мира. Традиционно на площадке выступили предприниматели, дизайнеры и архитекторы, в том числе архитектор Хуссам Шакуф, ранее проработавший более 17 лет в архитектурном бюро Захи Хадид, а также эксперт в области культурного предпринимательства и женского лидерства Ее превосходительство Рим бин Карам.
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китай
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китай, москва, интерьер, дизайн
Китай, Москва, Интерьер, Дизайн
Участники Московской недели интерьера и дизайна представят изделия в Китае

Участники VI Московской недели интерьера и дизайна презентуют продукцию в Китае

© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайнаУчастники Московской недели интерьера и дизайна представят изделия в Китае
Участники Московской недели интерьера и дизайна представят изделия в Китае - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Экспортно ориентированные участники VI Московской недели интерьера и дизайна представят решения на коллективном стенде на выставке мебели СIFF (The 56th China International Furniture Fair) в Китае, сообщает пресс-служба организаторов.
На мероприятии, которое пройдет с 9 по 12 сентября в Шанхае, будут организованы бизнес-сессии для российских и китайских компаний.
В столице завершилась VI Московская неделя интерьера и дизайна. Экспозиция, посвященная осмыслению темы природы в дизайне, собрала свыше 1,2 тысячи компаний, что в три раза превысило показатели первого сезона.
На выставке состоялась специальная международная сессия, в которой приняли участие 50 экспортно ориентированных российских предприятий, в том числе участники программ Московского экспортного центра и участники Московской недели интерьера и дизайна, а также 10 компаний-импортеров из Саудовской Аравии, Египта и Марокко.
Представители из Китая и ОАЭ участвовали в экспозиции со своими национальными стендами. Поднебесная объединила работы дизайнеров, которые отражали связь человека с окружающим миром. На стенде Объединенных Арабских Эмиратов была представлена экспозиция, подчеркивающая переосмысление богатого ремесленного наследия региона через современные дизайнерские решения.
Всего в майской выставке продукцию презентовали 46 зарубежных компаний и дизайнеров из 15 стран мира.
Традиционно на площадке выступили предприниматели, дизайнеры и архитекторы, в том числе архитектор Хуссам Шакуф, ранее проработавший более 17 лет в архитектурном бюро Захи Хадид, а также эксперт в области культурного предпринимательства и женского лидерства Ее превосходительство Рим бин Карам.
Московская неделя интерьера и дизайна - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
На Московской неделе интерьера и дизайна представили эксклюзивные изделия
25 мая, 19:19
 
КитайМоскваИнтерьерДизайн
 
 
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