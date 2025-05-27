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При взрыве на химзаводе в Китае погибли пять человек

При взрыве на химзаводе в Китае погибли пять человек - РИА Новости, 27.05.2025

При взрыве на химзаводе в Китае погибли пять человек

Жертвами взрыва на химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун стали пять человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести, передает Центральное РИА Новости, 27.05.2025

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ПЕКИН, 27 мая - РИА Новости. Жертвами взрыва на химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун стали пять человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести, передает Центральное телевидение Китая."По состоянию на 19.25 (14.25 мск) в результате происшествия погибли пять человек, с шестью людьми потеряна связь, еще 19 получили легкие ранения", - сообщает телеканал со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям.Ранее телеканал сообщил, что во вторник около 11.57 (06.57 мск) в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. произошел взрыв. Отмечалось, что местная пожарно-спасательная команда направила на место происшествия 55 единиц техники и 232 человека для устранения последствий взрыва.Согласно видеоматериалам, которые опубликовали пользователи соцсетей и китайские СМИ, после взрыва над местом происшествия образовался высокий столб из густого темно-серого дыма, на видео также были запечатлены следы повреждений зданий, расположенных вблизи завода.

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Взрыв на заводе в Китае Взрыв на заводе в Китае 2025-05-27T16:05 true PT0M24S

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