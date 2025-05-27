https://ria.ru/20250527/kitay-2019349916.html
В Китае устраняют последствия взрыва на химзаводе
В Китае устраняют последствия взрыва на химзаводе - РИА Новости, 27.05.2025
В Китае устраняют последствия взрыва на химзаводе
В восточной китайской провинции Шаньдун спасатели устраняют последствия взрыва на химическом заводе, передает Центральное телевидение КНР. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:11:00+03:00
2025-05-27T15:11:00+03:00
2025-05-27T16:56:00+03:00
в мире
китай
шаньдун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019361517_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65efebd4824d5ae6449835fc124ff1ee.jpg
ПЕКИН, 27 мая — РИА Новости. В восточной китайской провинции Шаньдун спасатели устраняют последствия взрыва на химическом заводе, передает Центральное телевидение КНР. "Местная пожарно-спасательная команда направила на место происшествия 55 единиц техники и 232 человека для налаживания ситуации", — говорится в сообщении. Взрыв прогремел во вторник, около 11:57, в Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая — в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd.Погибли пять человек, шестеро числятся пропавшими. Власти скоординировали работу врачей для оказания медицинской помощи раненым.
https://ria.ru/20250514/bespilotnikj-2016917903.html
китай
шаньдун
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019361517_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d321bd879379a08ceaf7ba706b2ca359.jpg
Взрыв на заводе в Китае
Взрыв на заводе в Китае
2025-05-27T15:11
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, шаньдун
В Китае устраняют последствия взрыва на химзаводе
В КНР в провинции Шаньдун спасатели устраняют последствия взрыва на химзаводе