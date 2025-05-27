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В Китае устраняют последствия взрыва на химзаводе

В Китае устраняют последствия взрыва на химзаводе - РИА Новости, 27.05.2025

В Китае устраняют последствия взрыва на химзаводе

В восточной китайской провинции Шаньдун спасатели устраняют последствия взрыва на химическом заводе, передает Центральное телевидение КНР. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:11:00+03:00

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ПЕКИН, 27 мая — РИА Новости. В восточной китайской провинции Шаньдун спасатели устраняют последствия взрыва на химическом заводе, передает Центральное телевидение КНР. "Местная пожарно-спасательная команда направила на место происшествия 55 единиц техники и 232 человека для налаживания ситуации", — говорится в сообщении. Взрыв прогремел во вторник, около 11:57, в Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая — в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd.Погибли пять человек, шестеро числятся пропавшими. Власти скоординировали работу врачей для оказания медицинской помощи раненым.

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Взрыв на заводе в Китае Взрыв на заводе в Китае 2025-05-27T15:11 true PT0M24S

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в мире, китай, шаньдун