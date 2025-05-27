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В Китае устраняют последствия взрыва на химзаводе - РИА Новости, 27.05.2025
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15:11 27.05.2025 (обновлено: 16:56 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/kitay-2019349916.html
В Китае устраняют последствия взрыва на химзаводе
В Китае устраняют последствия взрыва на химзаводе - РИА Новости, 27.05.2025
В Китае устраняют последствия взрыва на химзаводе
В восточной китайской провинции Шаньдун спасатели устраняют последствия взрыва на химическом заводе, передает Центральное телевидение КНР. РИА Новости, 27.05.2025
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ПЕКИН, 27 мая — РИА Новости. В восточной китайской провинции Шаньдун спасатели устраняют последствия взрыва на химическом заводе, передает Центральное телевидение КНР. "Местная пожарно-спасательная команда направила на место происшествия 55 единиц техники и 232 человека для налаживания ситуации", — говорится в сообщении. Взрыв прогремел во вторник, около 11:57, в Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая — в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd.Погибли пять человек, шестеро числятся пропавшими. Власти скоординировали работу врачей для оказания медицинской помощи раненым.
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Взрыв на заводе в Китае
Взрыв на заводе в Китае
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в мире, китай, шаньдун
В мире, Китай, Шаньдун
В Китае устраняют последствия взрыва на химзаводе

В КНР в провинции Шаньдун спасатели устраняют последствия взрыва на химзаводе

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ПЕКИН, 27 мая — РИА Новости. В восточной китайской провинции Шаньдун спасатели устраняют последствия взрыва на химическом заводе, передает Центральное телевидение КНР.
"Местная пожарно-спасательная команда направила на место происшествия 55 единиц техники и 232 человека для налаживания ситуации", — говорится в сообщении.
© Кадр видео из соцсетейДым над местом взрыва на химическом заводе в провинции Шаньдун на востоке Китая
Дым над местом взрыва на химическом заводе в провинции Шаньдун на востоке Китая - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым над местом взрыва на химическом заводе в провинции Шаньдун на востоке Китая
Взрыв прогремел во вторник, около 11:57, в Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая — в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd.
Погибли пять человек, шестеро числятся пропавшими. Власти скоординировали работу врачей для оказания медицинской помощи раненым.
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