https://ria.ru/20250527/kitay-2019279744.html

МИД КНР прокомментировал обвинения Украины о поставках для заводов в России

МИД КНР прокомментировал обвинения Украины о поставках для заводов в России - РИА Новости, 27.05.2025

МИД КНР прокомментировал обвинения Украины о поставках для заводов в России

Китай выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций Киева о якобы поставках китайской продукции для военных заводов РФ, заявила на... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:47:00+03:00

2025-05-27T10:47:00+03:00

2025-05-27T10:47:00+03:00

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ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Китай выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций Киева о якобы поставках китайской продукции для военных заводов РФ, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, мы всегда активно выступали за прекращение войны и прекращение огня, содействие миру и продвижение переговоров", - заявила дипломат. Она отметила, что "Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения". "Китай решительно выступает против беспочвенных обвинений и политических манипуляций", - заявила дипломат на просьбу прокомментировать заявление Службы внешней разведки Украины о том, что у них якобы есть подтвержденная информация о том, что Китай поставляет важную продукцию для 20 российских военных заводов, включая химикаты, порох и компоненты, предназначенные специально для оборонной промышленности.

https://ria.ru/20250519/peregovory-2017825610.html

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