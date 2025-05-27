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МИД КНР прокомментировал обвинения Украины о поставках для заводов в России
МИД КНР прокомментировал обвинения Украины о поставках для заводов в России - РИА Новости, 27.05.2025
МИД КНР прокомментировал обвинения Украины о поставках для заводов в России
Китай выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций Киева о якобы поставках китайской продукции для военных заводов РФ, заявила на... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:47:00+03:00
2025-05-27T10:47:00+03:00
2025-05-27T10:47:00+03:00
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ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Китай выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций Киева о якобы поставках китайской продукции для военных заводов РФ, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, мы всегда активно выступали за прекращение войны и прекращение огня, содействие миру и продвижение переговоров", - заявила дипломат. Она отметила, что "Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения". "Китай решительно выступает против беспочвенных обвинений и политических манипуляций", - заявила дипломат на просьбу прокомментировать заявление Службы внешней разведки Украины о том, что у них якобы есть подтвержденная информация о том, что Китай поставляет важную продукцию для 20 российских военных заводов, включая химикаты, порох и компоненты, предназначенные специально для оборонной промышленности.
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в мире, китай, киев, россия, мао нин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Киев, Россия, Мао Нин
МИД КНР прокомментировал обвинения Украины о поставках для заводов в России
МИД КНР: страна выступает против обвинений Киева о поставках для ОПК в РФ