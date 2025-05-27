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МИД КНР прокомментировал обвинения Украины о поставках для заводов в России - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:47 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/kitay-2019279744.html
МИД КНР прокомментировал обвинения Украины о поставках для заводов в России
МИД КНР прокомментировал обвинения Украины о поставках для заводов в России - РИА Новости, 27.05.2025
МИД КНР прокомментировал обвинения Украины о поставках для заводов в России
Китай выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций Киева о якобы поставках китайской продукции для военных заводов РФ, заявила на... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:47:00+03:00
2025-05-27T10:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
китай
киев
россия
мао нин
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ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Китай выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций Киева о якобы поставках китайской продукции для военных заводов РФ, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, мы всегда активно выступали за прекращение войны и прекращение огня, содействие миру и продвижение переговоров", - заявила дипломат. Она отметила, что "Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения". "Китай решительно выступает против беспочвенных обвинений и политических манипуляций", - заявила дипломат на просьбу прокомментировать заявление Службы внешней разведки Украины о том, что у них якобы есть подтвержденная информация о том, что Китай поставляет важную продукцию для 20 российских военных заводов, включая химикаты, порох и компоненты, предназначенные специально для оборонной промышленности.
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017825610.html
https://ria.ru/20250428/svo-2013764300.html
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в мире, китай, киев, россия, мао нин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Киев, Россия, Мао Нин
МИД КНР прокомментировал обвинения Украины о поставках для заводов в России

МИД КНР: страна выступает против обвинений Киева о поставках для ОПК в РФ

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Китай выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций Киева о якобы поставках китайской продукции для военных заводов РФ, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, мы всегда активно выступали за прекращение войны и прекращение огня, содействие миру и продвижение переговоров", - заявила дипломат.
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Она отметила, что "Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения".
"Китай решительно выступает против беспочвенных обвинений и политических манипуляций", - заявила дипломат на просьбу прокомментировать заявление Службы внешней разведки Украины о том, что у них якобы есть подтвержденная информация о том, что Китай поставляет важную продукцию для 20 российских военных заводов, включая химикаты, порох и компоненты, предназначенные специально для оборонной промышленности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайКиевРоссияМао Нин
 
 
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