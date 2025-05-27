https://ria.ru/20250527/kitay-2019240698.html

Поставки китайских автомобилей в США снизились до минимума за три года

Поставки китайских автомобилей в США снизились до минимума за три года - РИА Новости, 27.05.2025

Поставки китайских автомобилей в США снизились до минимума за три года

Экспорт легковых автомобилей из Китая в США в апреле этого года оказался на минимальном уровне с апреля 2022 года, опустившись также по сравнению с мартом почти РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T04:13:00+03:00

2025-05-27T04:13:00+03:00

2025-05-27T11:05:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экспорт легковых автомобилей из Китая в США в апреле этого года оказался на минимальном уровне с апреля 2022 года, опустившись также по сравнению с мартом почти на треть, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. Так, по итогам апреля объемы китайского экспорта легковых автомобилей и других транспортных средств в Штаты составили 116,6 миллиона долларов. Это стало минимумом с апреля 2022 года, когда объем поставок составил 93 миллиона. За месяц объем поставок сократился почти на треть, а в годовом выражении - на 42%. При этом суммарно за четыре первых месяца этого года экспорт легковых машин и другого подобного транспорта в США составил 587,3 миллиона долларов, на 20% меньше, чем за такой же период годом ранее. А за весь год - 3,7 миллиарда долларов. Больше всего в апреле американцы покупали легковые автомобили с бензиновым двигателем объемом от полутора до трёх литров - на 46,1 миллиона долларов. Также ими импортировались гольфкары - на 25,4 миллиона долларов, транспортные средства только с электрическим двигателем - на 23,4 миллиона - и гибриды, на 21,6 миллиона долларов. Весь экспорт китайский легковых автомобилей в апреле достиг 8,3 миллиарда долларов, увеличившись в месячном выражении на 20%, а в годовом - на 3%. При этом США опустились на 22-е с 11-го места среди покупателей китайских авто. А места в первой пятёрке достались Бразилии (597,7 миллиона долларов), Бельгии (564 миллионов), Мексике (560,9 миллиона), Великобритании (540,7 миллиона) и Австралии (509,6 миллиона долларов). Россия - шестая с 507,1 миллиона долларов.

https://ria.ru/20250520/avtomobili-2018002456.html

https://ria.ru/20250420/kitaj-2012352489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, сша, бразилия, бельгия, введение трампом пошлин на импорт, в мире