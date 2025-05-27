https://ria.ru/20250527/kitaj-2019266679.html

В Китае прогремел взрыв на химическом заводе

В Китае прогремел взрыв на химическом заводе - РИА Новости, 27.05.2025

В Китае прогремел взрыв на химическом заводе

На химическом заводе, расположенном в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая, во вторник произошел взрыв, передает Центральное телевидение... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:49:00+03:00

2025-05-27T09:49:00+03:00

2025-05-27T18:41:00+03:00

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ПЕКИН, 27 мая - РИА Новости. На химическом заводе, расположенном в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая, во вторник произошел взрыв, передает Центральное телевидение Китая. "Двадцать седьмого мая около 11.57 (06.56 мск - ред.) в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. произошел взрыв. В настоящее время принимаются все необходимые меры по спасению и оказанию медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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шаньдун

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, китай, шаньдун