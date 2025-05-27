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В Китае прогремел взрыв на химическом заводе - РИА Новости, 27.05.2025
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09:49 27.05.2025 (обновлено: 18:41 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/kitaj-2019266679.html
В Китае прогремел взрыв на химическом заводе
В Китае прогремел взрыв на химическом заводе - РИА Новости, 27.05.2025
В Китае прогремел взрыв на химическом заводе
На химическом заводе, расположенном в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая, во вторник произошел взрыв, передает Центральное телевидение... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:49:00+03:00
2025-05-27T18:41:00+03:00
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ПЕКИН, 27 мая - РИА Новости. На химическом заводе, расположенном в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая, во вторник произошел взрыв, передает Центральное телевидение Китая. "Двадцать седьмого мая около 11.57 (06.56 мск - ред.) в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. произошел взрыв. В настоящее время принимаются все необходимые меры по спасению и оказанию медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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в мире, китай, шаньдун
В мире, Китай, Шаньдун
В Китае прогремел взрыв на химическом заводе

На химзаводе в провинции Шаньдун на востоке Китая прогремел взрыв

© Getty Images / China News Service/Liang BenПоследствия взрыва в цехе Youdao Chemical Co, Ltd в китайской провинции Шаньдун. 27 мая 2025
Последствия взрыва в цехе Youdao Chemical Co, Ltd в китайской провинции Шаньдун. 27 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Getty Images / China News Service/Liang Ben
Последствия взрыва в цехе Youdao Chemical Co, Ltd в китайской провинции Шаньдун. 27 мая 2025
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ПЕКИН, 27 мая - РИА Новости. На химическом заводе, расположенном в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая, во вторник произошел взрыв, передает Центральное телевидение Китая.
"Двадцать седьмого мая около 11.57 (06.56 мск - ред.) в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. произошел взрыв. В настоящее время принимаются все необходимые меры по спасению и оказанию медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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