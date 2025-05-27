Рейтинг@Mail.ru
В Китае выявили атаку хакеров с Тайваня - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/kitaj-2019247347.html
В Китае выявили атаку хакеров с Тайваня
В Китае выявили атаку хакеров с Тайваня - РИА Новости, 27.05.2025
В Китае выявили атаку хакеров с Тайваня
Полиция Китая недавно выявила атаку хакеров с Тайваня на технологическую компанию в Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, сообщает управление общественной РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T06:22:00+03:00
2025-05-27T06:22:00+03:00
в мире
технологии
китай
гуанчжоу
тайвань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Полиция Китая недавно выявила атаку хакеров с Тайваня на технологическую компанию в Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, сообщает управление общественной безопасности района Тяньхэ города Гуанчжоу. Отмечается, что недавно одна из технологических компаний города Гуанчжоу, название которой не указывается, сообщила в полицию, что ее системы подверглись хакерской атаке, после чего органы общественной безопасности оперативно организовали специальную группу для проведения технического анализа и отслеживания источника атаки. "Кибератака, которой подверглась компания, была осуществлена хакерской группой, находящейся на содержании руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня", - указано в заявлении управления. При этом Центральное телевидение Китая, ссылаясь на результаты расследования правоохранительных органов КНР, сообщает, что соответствующая тайваньская хакерская группа в последние годы часто использовала общедоступные платформы обнаружения сетевых активов для проведения масштабного исследования сетевых активов более 1 тысячи важных сетевых систем военной промышленности, энергетики, транспорта, правительственных учреждений в более чем 10 провинциях материкового Китая, сбора базовой информации и проведения нескольких кибератак.
https://ria.ru/20250516/kiberataka-2017447449.html
https://ria.ru/20250408/kitay-2009931565.html
китай
гуанчжоу
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, китай, гуанчжоу, тайвань
В мире, Технологии, Китай, Гуанчжоу, Тайвань
В Китае выявили атаку хакеров с Тайваня

Полиция Китая выявила хакерскую атаку на технологическую компанию в Гуанчжоу

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Полиция Китая недавно выявила атаку хакеров с Тайваня на технологическую компанию в Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, сообщает управление общественной безопасности района Тяньхэ города Гуанчжоу.
Отмечается, что недавно одна из технологических компаний города Гуанчжоу, название которой не указывается, сообщила в полицию, что ее системы подверглись хакерской атаке, после чего органы общественной безопасности оперативно организовали специальную группу для проведения технического анализа и отслеживания источника атаки.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Польше хакеры атаковали сайт партии, лидирующей в президентской гонке
16 мая, 17:40
"Кибератака, которой подверглась компания, была осуществлена хакерской группой, находящейся на содержании руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня", - указано в заявлении управления.
При этом Центральное телевидение Китая, ссылаясь на результаты расследования правоохранительных органов КНР, сообщает, что соответствующая тайваньская хакерская группа в последние годы часто использовала общедоступные платформы обнаружения сетевых активов для проведения масштабного исследования сетевых активов более 1 тысячи важных сетевых систем военной промышленности, энергетики, транспорта, правительственных учреждений в более чем 10 провинциях материкового Китая, сбора базовой информации и проведения нескольких кибератак.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Посол Китая рассказал, кто является основной жертвой кибератак США
8 апреля, 04:35
 
В миреТехнологииКитайГуанчжоуТайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала