В Китае выявили атаку хакеров с Тайваня
Полиция Китая выявила хакерскую атаку на технологическую компанию в Гуанчжоу
Работа за компьютером. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Полиция Китая недавно выявила атаку хакеров с Тайваня на технологическую компанию в Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, сообщает управление общественной безопасности района Тяньхэ города Гуанчжоу.
Отмечается, что недавно одна из технологических компаний города Гуанчжоу, название которой не указывается, сообщила в полицию, что ее системы подверглись хакерской атаке, после чего органы общественной безопасности оперативно организовали специальную группу для проведения технического анализа и отслеживания источника атаки.
"Кибератака, которой подверглась компания, была осуществлена хакерской группой, находящейся на содержании руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня", - указано в заявлении управления.
При этом Центральное телевидение Китая, ссылаясь на результаты расследования правоохранительных органов КНР, сообщает, что соответствующая тайваньская хакерская группа в последние годы часто использовала общедоступные платформы обнаружения сетевых активов для проведения масштабного исследования сетевых активов более 1 тысячи важных сетевых систем военной промышленности, энергетики, транспорта, правительственных учреждений в более чем 10 провинциях материкового Китая, сбора базовой информации и проведения нескольких кибератак.