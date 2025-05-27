https://ria.ru/20250527/kitaj-2019247347.html

В Китае выявили атаку хакеров с Тайваня

В Китае выявили атаку хакеров с Тайваня - РИА Новости, 27.05.2025

В Китае выявили атаку хакеров с Тайваня

Полиция Китая недавно выявила атаку хакеров с Тайваня на технологическую компанию в Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, сообщает управление общественной РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T06:22:00+03:00

2025-05-27T06:22:00+03:00

2025-05-27T06:22:00+03:00

в мире

технологии

китай

гуанчжоу

тайвань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg

ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Полиция Китая недавно выявила атаку хакеров с Тайваня на технологическую компанию в Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, сообщает управление общественной безопасности района Тяньхэ города Гуанчжоу. Отмечается, что недавно одна из технологических компаний города Гуанчжоу, название которой не указывается, сообщила в полицию, что ее системы подверглись хакерской атаке, после чего органы общественной безопасности оперативно организовали специальную группу для проведения технического анализа и отслеживания источника атаки. "Кибератака, которой подверглась компания, была осуществлена хакерской группой, находящейся на содержании руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня", - указано в заявлении управления. При этом Центральное телевидение Китая, ссылаясь на результаты расследования правоохранительных органов КНР, сообщает, что соответствующая тайваньская хакерская группа в последние годы часто использовала общедоступные платформы обнаружения сетевых активов для проведения масштабного исследования сетевых активов более 1 тысячи важных сетевых систем военной промышленности, энергетики, транспорта, правительственных учреждений в более чем 10 провинциях материкового Китая, сбора базовой информации и проведения нескольких кибератак.

https://ria.ru/20250516/kiberataka-2017447449.html

https://ria.ru/20250408/kitay-2009931565.html

китай

гуанчжоу

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, китай, гуанчжоу, тайвань