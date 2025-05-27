https://ria.ru/20250527/kirensk-2019246315.html

Аэропорт Киренска после ЧП работает в штатном режиме

Аэропорт Киренска после ЧП работает в штатном режиме - РИА Новости, 27.05.2025

Аэропорт Киренска после ЧП работает в штатном режиме

Аэропорт Киренска, где при посадке у Ан-24 сложилась передняя стойка шасси, работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T06:04:00+03:00

2025-05-27T06:04:00+03:00

2025-05-27T10:03:00+03:00

происшествия

киренск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ан-24

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ИРКУТСК, 27 мая - РИА Новости. Аэропорт Киренска, где при посадке у Ан-24 сложилась передняя стойка шасси, работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. У самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" при посадке в понедельник в аэропорту Киренска на севере Приангарья сложилась передняя стойка шасси, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. При посадке никто не пострадал. В аэропорту необходимо было провести работы по эвакуации самолета с летного поля, он был закрыт. "Аэропорт Киренска работает в штатном режиме с 8.00 местного времени (3.00 мск)", - сообщил собеседник агентства. Росавиация предварительно классифицировала авиационное событие, произошедшее с Ан-24 в аэропорту Киренска, как серьезный авиационный инцидент.

https://ria.ru/20240402/an-24-1937337851.html

https://ria.ru/20250218/an-24-1999974521.html

киренск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, киренск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24