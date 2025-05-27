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Аэропорт Киренска после ЧП работает в штатном режиме - РИА Новости, 27.05.2025
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06:04 27.05.2025 (обновлено: 10:03 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/kirensk-2019246315.html
Аэропорт Киренска после ЧП работает в штатном режиме
Аэропорт Киренска после ЧП работает в штатном режиме - РИА Новости, 27.05.2025
Аэропорт Киренска после ЧП работает в штатном режиме
Аэропорт Киренска, где при посадке у Ан-24 сложилась передняя стойка шасси, работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T06:04:00+03:00
2025-05-27T10:03:00+03:00
происшествия
киренск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-24
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ИРКУТСК, 27 мая - РИА Новости. Аэропорт Киренска, где при посадке у Ан-24 сложилась передняя стойка шасси, работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. У самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" при посадке в понедельник в аэропорту Киренска на севере Приангарья сложилась передняя стойка шасси, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. При посадке никто не пострадал. В аэропорту необходимо было провести работы по эвакуации самолета с летного поля, он был закрыт. "Аэропорт Киренска работает в штатном режиме с 8.00 местного времени (3.00 мск)", - сообщил собеседник агентства. Росавиация предварительно классифицировала авиационное событие, произошедшее с Ан-24 в аэропорту Киренска, как серьезный авиационный инцидент.
https://ria.ru/20240402/an-24-1937337851.html
https://ria.ru/20250218/an-24-1999974521.html
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происшествия, киренск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24
Происшествия, Киренск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-24
Аэропорт Киренска после ЧП работает в штатном режиме

Аэропорт Киренска, где у Ан-24 сложилась передняя стойка шасси, работает штатно

© Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramCамолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Киренска
Cамолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Киренска - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Cамолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Киренска
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ИРКУТСК, 27 мая - РИА Новости. Аэропорт Киренска, где при посадке у Ан-24 сложилась передняя стойка шасси, работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
У самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" при посадке в понедельник в аэропорту Киренска на севере Приангарья сложилась передняя стойка шасси, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. При посадке никто не пострадал. В аэропорту необходимо было провести работы по эвакуации самолета с летного поля, он был закрыт.
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"Аэропорт Киренска работает в штатном режиме с 8.00 местного времени (3.00 мск)", - сообщил собеседник агентства.
Росавиация предварительно классифицировала авиационное событие, произошедшее с Ан-24 в аэропорту Киренска, как серьезный авиационный инцидент.
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