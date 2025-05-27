https://ria.ru/20250527/kiev-2019435464.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.05.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской области и еще девяти регионах Украины вечером во вторник, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T20:21:00+03:00

2025-05-27T20:21:00+03:00

2025-05-27T20:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской области и еще девяти регионах Украины вечером во вторник, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса на 20.14 мск, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250516/kiev-2017261598.html

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киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины