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Киев увеличил число атак БПЛА по заданию Запада, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:56 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/kiev-2019382175.html
Киев увеличил число атак БПЛА по заданию Запада, заявил экс-депутат Рады
Киев увеличил число атак БПЛА по заданию Запада, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 27.05.2025
Киев увеличил число атак БПЛА по заданию Запада, заявил экс-депутат Рады
Украина идет на увеличение количества атак беспилотников по заданию со стороны Запада, заинтересованного в эскалации и в возвращении США на путь конфронтации с... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:56:00+03:00
2025-05-27T16:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
спиридон килинкаров
дональд трамп
сергей лавров
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина идет на увеличение количества атак беспилотников по заданию со стороны Запада, заинтересованного в эскалации и в возвращении США на путь конфронтации с РФ, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров. Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России. При этом в ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям. "Это (удары со стороны Киева – ред.) делаются по указке Европы, чтобы не допустить в каком формате мирного урегулирования этого конфликта, по крайней мере, до промежуточных выборов в США - это ноябрь следующего года. Они будут тянуть, провоцировать, возможно, будут атаковать какими-то дальнобойными ракетами, чем-то еще", - заявил Килинкаров. Он уверен, что руководители стран Западной Европы настроены на то, чтобы конфликт на Украине продолжался и даже набирал обороты. "В том числе, чтобы создать условия, при которых между Россией и США возникнет определенный уровень напряженности, который позволит вернуть Штаты в нормальное в их представлении состояние - в союзе с Европой противостоять России. Такая нехитрая задача", - объяснил Килинкаров. По его оценке, интернационал глобалистов, которые потерпели поражение на последних американских выборах и которым противостоит нынешний американский президент, уверен, что Дональд Трамп во главе США - это временное явление. "Соответственно, их задача - не допустить успеха Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он не должен завершить этот конфликт, он не должен стать лауреатом Нобелевской премии", - считает экс-депутат Верховной рады Украины. При этом, указал он, Запад демонстративно не замечает, что Украина для своих ударов выбирает гражданские объекты, не замечают и того, что в ответ Россия бьет по военной инфраструктуре Украины. "Обратите внимание - массированную атаку украинскими дронами по территории России, причем по гражданской инфраструктуре, нарушение логистики, в том числе и авиасообщения, на Западе никто не заметил. А в разы меньшее количество дронов, выпущенное в короткий период времени со стороны России, заметили все, начали жестко критиковать. Но у меня есть маленький вопрос о причинно-следственной связи. Не хотите просто выяснить, а почему так происходит? Ну просто разобраться, что было первично, кто на самом деле спровоцировал эту эскалацию? Очень удобно выбирать за точку отсчета нужное им событие, чтобы все преподнести в нужной форме", - отметил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250527/kiev-2019343413.html
https://ria.ru/20250526/bespilotniki-2019048116.html
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россия, украина, сша, спиридон килинкаров, дональд трамп, сергей лавров, верховная рада украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Спиридон Килинкаров, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, НАТО
Киев увеличил число атак БПЛА по заданию Запада, заявил экс-депутат Рады

Килинкаров: Украина и Европа пытаются вернуть США на путь конфронтации с Россией

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина идет на увеличение количества атак беспилотников по заданию со стороны Запада, заинтересованного в эскалации и в возвращении США на путь конфронтации с РФ, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России. При этом в ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям.
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"Это (удары со стороны Киева – ред.) делаются по указке Европы, чтобы не допустить в каком формате мирного урегулирования этого конфликта, по крайней мере, до промежуточных выборов в США - это ноябрь следующего года. Они будут тянуть, провоцировать, возможно, будут атаковать какими-то дальнобойными ракетами, чем-то еще", - заявил Килинкаров.
Он уверен, что руководители стран Западной Европы настроены на то, чтобы конфликт на Украине продолжался и даже набирал обороты. "В том числе, чтобы создать условия, при которых между Россией и США возникнет определенный уровень напряженности, который позволит вернуть Штаты в нормальное в их представлении состояние - в союзе с Европой противостоять России. Такая нехитрая задача", - объяснил Килинкаров.
По его оценке, интернационал глобалистов, которые потерпели поражение на последних американских выборах и которым противостоит нынешний американский президент, уверен, что Дональд Трамп во главе США - это временное явление.
"Соответственно, их задача - не допустить успеха Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он не должен завершить этот конфликт, он не должен стать лауреатом Нобелевской премии", - считает экс-депутат Верховной рады Украины.
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При этом, указал он, Запад демонстративно не замечает, что Украина для своих ударов выбирает гражданские объекты, не замечают и того, что в ответ Россия бьет по военной инфраструктуре Украины. "Обратите внимание - массированную атаку украинскими дронами по территории России, причем по гражданской инфраструктуре, нарушение логистики, в том числе и авиасообщения, на Западе никто не заметил. А в разы меньшее количество дронов, выпущенное в короткий период времени со стороны России, заметили все, начали жестко критиковать. Но у меня есть маленький вопрос о причинно-следственной связи. Не хотите просто выяснить, а почему так происходит? Ну просто разобраться, что было первично, кто на самом деле спровоцировал эту эскалацию? Очень удобно выбирать за точку отсчета нужное им событие, чтобы все преподнести в нужной форме", - отметил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Киев увеличил число ударов БПЛА самолетного типа, заявил Мирошник
Вчера, 07:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАСпиридон КилинкаровДональд ТрампСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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