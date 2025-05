https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html

Киев и Европа наконец придумали, как сделать Путина и Трампа врагами

Киев и Европа наконец придумали, как сделать Путина и Трампа врагами - РИА Новости, 27.05.2025

Киев и Европа наконец придумали, как сделать Путина и Трампа врагами

По данным европейских источников, завтра Зеленский собирается в Берлин для "тайных переговоров" с канцлером ФРГ Мерцем. Тайная тема тайной встречи — "дальнейшая РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:13:00+03:00

2025-05-27T15:13:00+03:00

2025-05-27T16:01:00+03:00

аналитика

россия

сша

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019356289_0:52:1804:1067_1920x0_80_0_0_e16b8aebc4329d333b666b1b1add13ca.jpg

По данным европейских источников, завтра Зеленский собирается в Берлин для "тайных переговоров" с канцлером ФРГ Мерцем. Тайная тема тайной встречи — "дальнейшая поддержка военных действий Украины со стороны Германии и более широкие усилия по обеспечению прекращения огня". В переводе на человеческий язык это означает, что грезящие войной европейцы и мечущийся в ожидании конца глава киевской хунты определились с итоговым форматом антитрамповско-антироссийской коалиции: паровоз — Германия, вагоны — Франция и Великобритания, дрезина — Киев.Поскольку пара у паровоза мало, единственная надежда — сделать так, чтобы пар у США и России закончился быстрее. То есть нужно всеми силами поссорить Трампа и Путина, перетянуть США на свою сторону и уже совместно попробовать задавить Россию.Потеряв счет ложечкам, Зеленский проговорился, как все должно быть грамотно обставлено. Его цитирует немецкий ресурс ZDF: "Президент Украины Владимир Зеленский осуждает мощную волну атак российских беспилотников на его страну. Только чувство полной безнаказанности может склонить Россию к проведению подобных атак и постоянному увеличению их масштабов. Зеленский в очередной раз призывает ужесточить международные экономические санкции против России, чтобы положить конец войне: "Намерение России воевать должно быть лишено ресурсов". Такой подход полностью поддерживает и Фридрих Мерц: "Войны заканчиваются истощением одной из сторон".Стандартная схема детсада из ада: устраиваем провокации и наращиваем при помощи европейцев удары по гражданским объектам на территории России, а когда Россия отвечает — поднимаем вой и бежим жаловаться Трампу, чтобы тот ввел санкции.В этом отличном плане есть один маленький недостаток: он просто не работает.В рамках сегодняшнего брифинга Министерства обороны России схематозникам был дан ясный ответ: вне зависимости от громкости воплей армия России на любые террористические атаки и провокации Киева ответит нанесением массированных и групповых ударов. Но, в отличие от Киева, бьющего по мирным людям, "удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".Что касается увеличения масштабов наших ответных ударов, то причина очевидна: по данным МО России, с 20 мая киевский режим в разы увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по российским мирным объектам. Только за последние семь дней мая наша ПВО уничтожила и перехватила 2331 украинский беспилотник, из которых больше половины целились в жилые дома и гражданскую инфраструктуру. За прошлый месяц ВСУ еженедельно наносили около двух тысяч ударов по сугубо гражданским объектам на нашей территории, в результате чего пострадали как минимум 478 мирных жителей, а 59 погибли.Не тратя время на дипломатические экивоки, наше Минобороны прямо указало, кому все это в итоге выгодно и для чего нужно: "По инициативе России был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. Вместе с тем киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса".Однозначную позицию руководства России сегодня также подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что мы видим, по сути, скоординированную информационную операцию: "Большое число западных СМИ принимает участие в кампании, нацеленной на срыв мирного процесса и подзадоривание США на новые санкции". Тем не менее взаимодействие с американской стороной идет в рабочем режиме, и мы видим, что "американцы и президент Трамп весьма сбалансированы в своем подходе к урегулированию на Украине", хотя понятно, что полная и абсолютная гармония невозможна: "Россия и США не могут соглашаться во всем, определенные расхождения будут всегда, но есть политическая воля продолжать совместную работу".Это четкая, внятная, последовательная позиция, в корне отличающаяся от истеричного балагана, который колесит сейчас по Европе. Именно поэтому, по сообщению заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Россия запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с угрозами глобальному миру из-за действий стран Европы, пытающихся мешать урегулированию на Украине.Отчаянная ставка европейцев на создание раскола между США и Россией — это последнее, что они могут сделать, потому что все остальное у них рушится на глазах. Например, по данным Süddeutsche Zeitung, переговоры ЕС и США о совместной борьбе с обходом санкций против России с треском провалились: согласно внутреннему отчету МИД Германии, спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан жалуется на полный разрыв трансатлантической координации в вопросе обхода санкций. Издание The New York Times бьет в набат: предстоящий саммит НАТО в Нидерландах под угрозой срыва "из-за конфликта Трампа и Зеленского". В свою очередь, издание Financial Times развело зраду, опубликовав новость, что "глава Минфина США Бессент отказался включать слова о снижении потолка цен на российскую нефть в итоговое коммюнике встречи министров финансов и глав ЦБ G7".По словам немецкого военного эксперта, экс-главы Центра трансформации бундесвера Ральфа Тиле, без участия США европейская инициатива по продолжению войны на Украине обречена на провал: "У европейцев нет ни малейшего шанса добиться успеха в поддержке Украины без участия Америки — ни в плане вооружений, ни в плане санкций".Для Киева, Берлина, Парижа и Лондона крайне важно под любым соусом сорвать рабочий процесс между Россией и США: иначе зачем сегодня Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза на 150 миллиардов евро, а прицел уже идет на триллион? Перетягивание Трампа — это еще и шанс решить вопрос с 50-процентными пошлинами на европейский экспорт в США, которые вкупе с результатами антироссийских санкций быстро превратят волшебный сад в палаточный городок с бомжами. А главное — проект "Украина как анти-Россия" был задуман не для того, чтобы так просто от него отказаться.Именно поэтому на итоговой пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "успех переговоров с Украиной будет напрямую зависеть от того, сможем ли мы устранить первопричины конфликта". Судя по всему, близкое понимание есть и у американской стороны.

https://ria.ru/20250526/tramp-2019219816.html

https://ria.ru/20250527/peskov-2019314125.html

https://ria.ru/20250527/lavrov--2019338073.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, сша, украина, в мире