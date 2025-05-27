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В Госдуме заявили, что Киев прицельно бьет по храмам и жилым домам - РИА Новости, 27.05.2025
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14:56 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/kiev-2019343413.html
В Госдуме заявили, что Киев прицельно бьет по храмам и жилым домам
В Госдуме заявили, что Киев прицельно бьет по храмам и жилым домам - РИА Новости, 27.05.2025
В Госдуме заявили, что Киев прицельно бьет по храмам и жилым домам
Украина прицельно бьет по храмам и жилым домам, когда для России мишенью остаются лишь объекты военной инфрастуктуры, заявил РИА Новости первый зампред комитета РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:56:00+03:00
2025-05-27T14:56:00+03:00
в мире
россия
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алексей журавлев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина прицельно бьет по храмам и жилым домам, когда для России мишенью остаются лишь объекты военной инфрастуктуры, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России. При этом в ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям. "Украина, кстати, прицельно бьет по церквям и жилым домам, а для нас мишенью по-прежнему остаются лишь объекты военной инфраструктуры, которые нам могут нанести вред. Но для европейской прессы, видимо, это незначительные различия, тем более, что она привыкла подавать все ровным счетом наоборот, в любом случае поддерживая украинскую сторону. И явно пытаясь сорвать договоренности, с таким трудом достигнутые Россией и США", - сказал Журавлев. По его словам, на Западе как будто не видят, когда тысяча украинских дронов вылетает в сторону России, хотя они прекрасно различимы любыми объективными средствами контроля, в том числе и спутниковыми. "Зато в случае, когда в ответ в воздух поднимаются триста наших - подчеркиваю, количество примерно в три раза меньше - тут же поднимается такой вой, что хоть святых вон выноси", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20250527/evropa-2019330568.html
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016381034.html
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в мире, россия, украина, алексей журавлев , госдума рф
В мире, Россия, Украина, Алексей Журавлев , Госдума РФ
В Госдуме заявили, что Киев прицельно бьет по храмам и жилым домам

Депутат Журавлев: Украина специально бьет по храмам и жилым домам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина прицельно бьет по храмам и жилым домам, когда для России мишенью остаются лишь объекты военной инфрастуктуры, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России. При этом в ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям.
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"Украина, кстати, прицельно бьет по церквям и жилым домам, а для нас мишенью по-прежнему остаются лишь объекты военной инфраструктуры, которые нам могут нанести вред. Но для европейской прессы, видимо, это незначительные различия, тем более, что она привыкла подавать все ровным счетом наоборот, в любом случае поддерживая украинскую сторону. И явно пытаясь сорвать договоренности, с таким трудом достигнутые Россией и США", - сказал Журавлев.
По его словам, на Западе как будто не видят, когда тысяча украинских дронов вылетает в сторону России, хотя они прекрасно различимы любыми объективными средствами контроля, в том числе и спутниковыми. "Зато в случае, когда в ответ в воздух поднимаются триста наших - подчеркиваю, количество примерно в три раза меньше - тут же поднимается такой вой, что хоть святых вон выноси", - отметил парламентарий.
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