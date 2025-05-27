В Госдуме заявили, что Киев прицельно бьет по храмам и жилым домам
Депутат Журавлев: Украина специально бьет по храмам и жилым домам
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина прицельно бьет по храмам и жилым домам, когда для России мишенью остаются лишь объекты военной инфрастуктуры, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России. При этом в ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям.
"Украина, кстати, прицельно бьет по церквям и жилым домам, а для нас мишенью по-прежнему остаются лишь объекты военной инфраструктуры, которые нам могут нанести вред. Но для европейской прессы, видимо, это незначительные различия, тем более, что она привыкла подавать все ровным счетом наоборот, в любом случае поддерживая украинскую сторону. И явно пытаясь сорвать договоренности, с таким трудом достигнутые Россией и США", - сказал Журавлев.
По его словам, на Западе как будто не видят, когда тысяча украинских дронов вылетает в сторону России, хотя они прекрасно различимы любыми объективными средствами контроля, в том числе и спутниковыми. "Зато в случае, когда в ответ в воздух поднимаются триста наших - подчеркиваю, количество примерно в три раза меньше - тут же поднимается такой вой, что хоть святых вон выноси", - отметил парламентарий.