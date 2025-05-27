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Захарова: Киев показывает ничтожность атаками по гражданскому населению
Захарова: Киев показывает ничтожность атаками по гражданскому населению - РИА Новости, 27.05.2025
Захарова: Киев показывает ничтожность атаками по гражданскому населению
Киевский режим пытается показать своими атаками по гражданскому населению РФ, что может вести переговоры с "позиции силы", но на деле лишь демонстрирует свою... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:47:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 27 мая – РИА Новости. Киевский режим пытается показать своими атаками по гражданскому населению РФ, что может вести переговоры с "позиции силы", но на деле лишь демонстрирует свою абсолютную ничтожность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Они понимают, что терпят потери, мягко говоря, ощутимые на поле боя и наносят удар по мирным жителям, по гражданскому населению, полностью превращая себя в террористических экстремистов. Киевский режим с помощью террористических методов пытается создать иллюзию своей способности вести переговоры, как они это сформулировали, с позиции силы. На деле они же этим самым и демонстрируют свою неспособность ни к чему и, помимо всего прочего, абсолютную ничтожность и человеконенавистническую сущность", - сказала она на брифинге. По словам Захаровой, тех, кто продолжает наносить удары по мирному населению России, впоследствии ждет наказание.
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в мире, россия, мария захарова, киев
В мире, Россия, Мария Захарова, Киев
Захарова: Киев показывает ничтожность атаками по гражданскому населению
Захарова: Киев пытается показать, что может вести переговоры с позиции силы