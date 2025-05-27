https://ria.ru/20250527/khusity-2019316380.html

Хуситы в Йемене направили баллистические ракеты в сторону Израиля

Хуситы в Йемене направили баллистические ракеты в сторону Израиля - РИА Новости, 27.05.2025

Хуситы в Йемене направили баллистические ракеты в сторону Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало двумя баллистическими ракетами аэропорт... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:07:00+03:00

2025-05-27T13:07:00+03:00

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ДОХА, 27 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало двумя баллистическими ракетами аэропорт "Бен-Гурион" и еще одну жизненно важную цель в Тель-Авиве в Израиле."Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели качественную двойную военную операцию с использованием двух баллистических ракет, одна из которых была гиперзвуковой ракетой "Палестина 2". Она была выпущена по аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт "Бен-Гурион" в оккупированном районе Яффо", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале."Другая ракета "Зу аль-Фикар" была нацелена на жизненно важную цель сионистского врага на востоке оккупированного района Яффо", - отметили хуситы.В сообщении говорится, что этот обстрел стал ответом на действия израильской армии в секторе Газа, а также вторжение сотен евреев в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

https://ria.ru/20250428/yemen-2013770439.html

https://ria.ru/20250508/izrail-2015752974.html

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в мире, израиль, йемен, тель-авив, ансар алла