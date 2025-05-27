Рейтинг@Mail.ru
Хуситы в Йемене направили баллистические ракеты в сторону Израиля - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 27.05.2025 (обновлено: 13:24 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/khusity-2019316380.html
Хуситы в Йемене направили баллистические ракеты в сторону Израиля
Хуситы в Йемене направили баллистические ракеты в сторону Израиля - РИА Новости, 27.05.2025
Хуситы в Йемене направили баллистические ракеты в сторону Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало двумя баллистическими ракетами аэропорт... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:07:00+03:00
2025-05-27T13:24:00+03:00
в мире
израиль
йемен
тель-авив
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/52/1514365258_0:195:4696:2837_1920x0_80_0_0_856d3f875fe866120fb8295d235a5fae.jpg
ДОХА, 27 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало двумя баллистическими ракетами аэропорт "Бен-Гурион" и еще одну жизненно важную цель в Тель-Авиве в Израиле."Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели качественную двойную военную операцию с использованием двух баллистических ракет, одна из которых была гиперзвуковой ракетой "Палестина 2". Она была выпущена по аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт "Бен-Гурион" в оккупированном районе Яффо", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале."Другая ракета "Зу аль-Фикар" была нацелена на жизненно важную цель сионистского врага на востоке оккупированного района Яффо", - отметили хуситы.В сообщении говорится, что этот обстрел стал ответом на действия израильской армии в секторе Газа, а также вторжение сотен евреев в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.
https://ria.ru/20250428/yemen-2013770439.html
https://ria.ru/20250508/izrail-2015752974.html
израиль
йемен
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/52/1514365258_327:0:4370:3032_1920x0_80_0_0_9f82ea21e28ebee9f67dc7af7f5d39c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, йемен, тель-авив, ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Тель-Авив, Ансар Алла
Хуситы в Йемене направили баллистические ракеты в сторону Израиля

Хуситы в Йемене направили 2 ракеты по аэропорту "Бен-Гурион" в Израиле

© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 27 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало двумя баллистическими ракетами аэропорт "Бен-Гурион" и еще одну жизненно важную цель в Тель-Авиве в Израиле.
"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели качественную двойную военную операцию с использованием двух баллистических ракет, одна из которых была гиперзвуковой ракетой "Палестина 2". Она была выпущена по аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт "Бен-Гурион" в оккупированном районе Яффо", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
Йеменский военный - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Власти на севере Йемена обвинили США в военном преступлении из-за ударов
28 апреля, 09:38
"Другая ракета "Зу аль-Фикар" была нацелена на жизненно важную цель сионистского врага на востоке оккупированного района Яффо", - отметили хуситы.
В сообщении говорится, что этот обстрел стал ответом на действия израильской армии в секторе Газа, а также вторжение сотен евреев в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Израиль пригрозил Ирану тяжелыми последствиями из-за действий хуситов
8 мая, 10:52
 
В миреИзраильЙеменТель-АвивАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала