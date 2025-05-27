https://ria.ru/20250527/khinshteyn-2019231612.html

Хинштейн выразил соболезнования дочери погибшего в Курской области мужчины

Хинштейн выразил соболезнования дочери погибшего в Курской области мужчины - РИА Новости, 27.05.2025

Хинштейн выразил соболезнования дочери погибшего в Курской области мужчины

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн созвонился и выразил соболезнования Светлане Петренко, дочери погибшего пожилого мужчины Александра... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T00:40:00+03:00

2025-05-27T00:40:00+03:00

2025-05-27T00:40:00+03:00

курская область

донбасс

александр хинштейн

светлана петренко

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн созвонился и выразил соболезнования Светлане Петренко, дочери погибшего пожилого мужчины Александра Григорьева, над которым издевались украинские военные и снимали это на видео. Ранее Светлана Петренко рассказала РИА Новости, что ее отец лишь немного не дожил до освобождения от оккупации - солдаты ВСУ убили его в Гоголевке 25 марта. "Сегодня стало известно о том, что наши военные обнаружили тело Александра Григорьева - пожилого мужчины, кадры с которым разлетелись в августе прошлого года. На них украинские нелюди, надев немецкие каски, глумились над беззащитными стариком, который просто просил помощи. После этих кадров об Александре Степановиче ничего не было известно. Близкие до последнего надеялись, что ему удалось выжить... Созвонился сегодня с дочерью Александра Степановича, выразил самые искренние соболезнования от лица каждого курянина - те кадры никого не могут оставить равнодушными", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Хинштейн отметил, что на теле мужчины военные обнаружили огнестрельные ранения. Погибший жил на Донбассе, а с началом боевых действий дочь Светлана забрала его в Курскую область. Врио губернатора выразил уверенность в том, что каждый преступник, который творил бесчинства на территории Курской области, понесёт заслуженное наказание. В середине августа в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик, на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на видео.

https://ria.ru/20250521/mina-2018269904.html

https://ria.ru/20250212/vsu-1998797430.html

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Дарья Буймова

курская область, донбасс, александр хинштейн, светлана петренко, вооруженные силы украины, общество