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У бухты Балаклава в Крыму перевернулся прогулочный катер - РИА Новости, 27.05.2025
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00:52 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/kater-2019232787.html
У бухты Балаклава в Крыму перевернулся прогулочный катер
У бухты Балаклава в Крыму перевернулся прогулочный катер - РИА Новости, 27.05.2025
У бухты Балаклава в Крыму перевернулся прогулочный катер
Малый прогулочный катер перевернулся у бухты Балаклава в Крыму, шесть туристов, которые были на борту не пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T00:52:00+03:00
2025-05-27T00:52:00+03:00
происшествия
севастополь
балаклава
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Малый прогулочный катер перевернулся у бухты Балаклава в Крыму, шесть туристов, которые были на борту не пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю. ЧП произошло накануне в районе "Золотого" пляжа, кадры перевернувшегося катера опубликовали местные Telegram-каналы. "В результате неправильной оценки погодных условий судоводитель допустил переворот прогулочного катера. На борту находились 6 пассажиров. Все они были подняты из воды очевидцами на проходящих мимо судах и доставлены на берег", - сообщили в МЧС После осмотра представителями скорой помощи от госпитализации все они отказались. Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по городу Севастополю совместно с представителями следственных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250521/blagoveschensk-2018168414.html
https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html
севастополь
балаклава
республика крым
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происшествия, севастополь, балаклава, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, Балаклава, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У бухты Балаклава в Крыму перевернулся прогулочный катер

У Балаклавы в Крыму перевернулся прогулочный катер с шестью туристами на борту

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид бухты и побережья в окрестностях Балаклавы
Вид бухты и побережья в окрестностях Балаклавы - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид бухты и побережья в окрестностях Балаклавы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Малый прогулочный катер перевернулся у бухты Балаклава в Крыму, шесть туристов, которые были на борту не пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.
ЧП произошло накануне в районе "Золотого" пляжа, кадры перевернувшегося катера опубликовали местные Telegram-каналы.
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"В результате неправильной оценки погодных условий судоводитель допустил переворот прогулочного катера. На борту находились 6 пассажиров. Все они были подняты из воды очевидцами на проходящих мимо судах и доставлены на берег", - сообщили в МЧС После осмотра представителями скорой помощи от госпитализации все они отказались.
Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по городу Севастополю совместно с представителями следственных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.
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ПроисшествияСевастопольБалаклаваРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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