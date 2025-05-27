https://ria.ru/20250527/kater-2019232787.html

У бухты Балаклава в Крыму перевернулся прогулочный катер

У бухты Балаклава в Крыму перевернулся прогулочный катер - РИА Новости, 27.05.2025

У бухты Балаклава в Крыму перевернулся прогулочный катер

Малый прогулочный катер перевернулся у бухты Балаклава в Крыму, шесть туристов, которые были на борту не пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T00:52:00+03:00

2025-05-27T00:52:00+03:00

2025-05-27T00:52:00+03:00

происшествия

севастополь

балаклава

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Малый прогулочный катер перевернулся у бухты Балаклава в Крыму, шесть туристов, которые были на борту не пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю. ЧП произошло накануне в районе "Золотого" пляжа, кадры перевернувшегося катера опубликовали местные Telegram-каналы. "В результате неправильной оценки погодных условий судоводитель допустил переворот прогулочного катера. На борту находились 6 пассажиров. Все они были подняты из воды очевидцами на проходящих мимо судах и доставлены на берег", - сообщили в МЧС После осмотра представителями скорой помощи от госпитализации все они отказались. Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по городу Севастополю совместно с представителями следственных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250521/blagoveschensk-2018168414.html

https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html

севастополь

балаклава

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, севастополь, балаклава, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)