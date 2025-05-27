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Египет закрыл вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал
Египет закрыл вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал - РИА Новости, 27.05.2025
Египет закрыл вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал
Вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал закрыт и исчерпан, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Египта Абу Бакр Хефни Махмуд. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:47:00+03:00
2025-05-27T16:47:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал закрыт и исчерпан, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Египта Абу Бакр Хефни Махмуд. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военные корабли и коммерческие суда США должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы. "Это старые разговоры, они больше не повторялись. Со стороны Суэцкого канала этот вопрос закрыт", - сказал Махмуд, принимающий участие в Московской встрече высоких представителей по безопасности. Он добавил, что Египет говорил на эту тему с США. По его словам, вопрос был исчерпан. "Вопрос был закончен, не начавшись", - отметил замглавы МИД Египта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, суэцкий канал, египет, дональд трамп
В мире, США, Суэцкий канал, Египет, Дональд Трамп
Египет закрыл вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал
МИД Египта: вопрос беспошлинного прохода судов США через Суэцкий канал исчерпан