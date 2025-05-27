Рейтинг@Mail.ru
Египет закрыл вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/kanal-2019378631.html
Египет закрыл вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал
Египет закрыл вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал - РИА Новости, 27.05.2025
Египет закрыл вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал
Вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал закрыт и исчерпан, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Египта Абу Бакр Хефни Махмуд. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:47:00+03:00
2025-05-27T16:47:00+03:00
в мире
сша
суэцкий канал
египет
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727028915_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_82963c53d6197687a24d871dd9346017.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал закрыт и исчерпан, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Египта Абу Бакр Хефни Махмуд. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военные корабли и коммерческие суда США должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы. "Это старые разговоры, они больше не повторялись. Со стороны Суэцкого канала этот вопрос закрыт", - сказал Махмуд, принимающий участие в Московской встрече высоких представителей по безопасности. Он добавил, что Египет говорил на эту тему с США. По его словам, вопрос был исчерпан. "Вопрос был закончен, не начавшись", - отметил замглавы МИД Египта.
https://ria.ru/20241228/tramp-1991771652.html
сша
суэцкий канал
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727028915_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_510de9b3cb9e1454b4308f22ce88e07c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, суэцкий канал, египет, дональд трамп
В мире, США, Суэцкий канал, Египет, Дональд Трамп
Египет закрыл вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал

МИД Египта: вопрос беспошлинного прохода судов США через Суэцкий канал исчерпан

© AP Photo / Ayman ArefСуэцкий канал
Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Ayman Aref
Суэцкий канал. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал закрыт и исчерпан, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Египта Абу Бакр Хефни Махмуд.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военные корабли и коммерческие суда США должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы.
«
"Это старые разговоры, они больше не повторялись. Со стороны Суэцкого канала этот вопрос закрыт", - сказал Махмуд, принимающий участие в Московской встрече высоких представителей по безопасности.
Он добавил, что Египет говорил на эту тему с США. По его словам, вопрос был исчерпан.
"Вопрос был закончен, не начавшись", - отметил замглавы МИД Египта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Россия спровоцировала войну за проливы и каналы
28 декабря 2024, 08:00
 
В миреСШАСуэцкий каналЕгипетДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала