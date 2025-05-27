https://ria.ru/20250527/kanal-2019378631.html

Египет закрыл вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал

Египет закрыл вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал - РИА Новости, 27.05.2025

Египет закрыл вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал

Вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал закрыт и исчерпан, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Египта Абу Бакр Хефни Махмуд. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:47:00+03:00

2025-05-27T16:47:00+03:00

2025-05-27T16:47:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вопрос беспошлинного прохода кораблей США через Суэцкий канал закрыт и исчерпан, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Египта Абу Бакр Хефни Махмуд. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военные корабли и коммерческие суда США должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы. "Это старые разговоры, они больше не повторялись. Со стороны Суэцкого канала этот вопрос закрыт", - сказал Махмуд, принимающий участие в Московской встрече высоких представителей по безопасности. Он добавил, что Египет говорил на эту тему с США. По его словам, вопрос был исчерпан. "Вопрос был закончен, не начавшись", - отметил замглавы МИД Египта.

https://ria.ru/20241228/tramp-1991771652.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, суэцкий канал, египет, дональд трамп