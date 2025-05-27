https://ria.ru/20250527/kanada-2019240143.html

В Канаде осудили мужчину, укравшего фотографию Черчилля

В Канаде осудили мужчину, укравшего фотографию Черчилля - РИА Новости, 27.05.2025

В Канаде осудили мужчину, укравшего фотографию Черчилля

Суд в Канаде приговорил мужчину, укравшего из канадского отеля знаменитую фотографию бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля в 2022 году, к чуть... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T04:04:00+03:00

2025-05-27T04:04:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд в Канаде приговорил мужчину, укравшего из канадского отеля знаменитую фотографию бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля в 2022 году, к чуть менее чем двум годам тюрьмы, передает агентство Канадиан Пресс. Телеканал CBC в сентябре 2024 года сообщил, что портрет Черчилля 1941 года авторства известного канадского фотографа Юсуфа Карша, который был украден из вестибюля отеля Fairmont Chateau Laurier в Оттаве в августе 2022 года, был обнаружен в Италии. По данным телеканала, ранее канадская полиция задержала мужчину из Онтарио, подозреваемого в краже. Он предстал перед судом по обвинению в совершении нескольких преступлений, включая кражу, подделку документов и торговлю краденым имуществом. В сентябре 2024 года итальянские власти вернули фотографию в Канаду. "(Обвиняемый - ред.) Джеффри Вуд сохранял спокойствие в зале суда, когда (судья Роберт - ред.) Уодден сказал ему, что тот приговаривается к без одного дня двум годам тюрьмы", - говорится в материале агентства. Как поясняет агентство, в случае, если тюремный срок составляет два года и больше, осужденный отправляется в федеральную тюрьму. Если же срок не превышает двух лет, преступника помещают в тюрьму провинциальную. По данным агентства, Вуд ранее уже признал себя виновным. На слушании в понедельник он также заявил, что хотел потратить деньги с продажи украденной фотографии для помощи брату. Однако, как подчеркнул судья Роберт Уодден, его брат скончался еще до того, как Вуд получил средства. Принимая решение о сроке заключения, судья учел, что Вуд признал вину и сожалеет о содеянном. Иначе, сообщает агентство, он бы приговорил мужчину к трем годам тюрьмы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, оттава, италия, уинстон черчилль