Рейтинг@Mail.ru
Агент рассказал, когда актер Калюжный принял решение пойти в армию - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 27.05.2025 (обновлено: 09:27 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/kalyuzhnyy-2019262825.html
Агент рассказал, когда актер Калюжный принял решение пойти в армию
Агент рассказал, когда актер Калюжный принял решение пойти в армию - РИА Новости, 27.05.2025
Агент рассказал, когда актер Калюжный принял решение пойти в армию
Актер Глеб Калюжный принял окончательное решение пойти в армию после съемок в фильме о событиях СВО "Малыш", которые проходили в Донецке и Мариуполе, сообщил... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:26:00+03:00
2025-05-27T09:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
мариуполь
москва
глеб калюжный
синергия
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003362076_0:154:2996:1839_1920x0_80_0_0_146ce7d78b265304ce188c2bcf9f1a7b.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Актер Глеб Калюжный принял окончательное решение пойти в армию после съемок в фильме о событиях СВО "Малыш", которые проходили в Донецке и Мариуполе, сообщил РИА Новости его агент Григорий Сухов. Калюжный утром во вторник прибыл на призывной пункт на Угрешской улице в Москве. Его проводили в армию семья, друзья и знакомые. "Глеб на позитиве, с мужественным стержнем явился в военкомат… Он пошел (на призывной пункт - ред.) в хорошем настроении, в бодром. После съемок в проекте "Малыш", который проходил на новых территориях (новых регионах РФ - ред.) в Донецке и Мариуполе, железобетонно уже принял решение, что готов служить", - рассказал собеседник агентства. В фильме действия разворачиваются во время освобождения Мариуполя. Главный герой - молодой аполитичный музыкант из Донецка, он отправляется добровольцем на передовую, чтобы спасти свою мать. Режиссером картины выступил Андрей Симонов. Агент артиста также отметил, что Калюжный "закрыл вопросы по учебе" и продолжит обучение в "Синергии" через год, когда вернется. Российский актер и музыкант Калюжный снялся в трех десятках фильмов и сериалов, в том числе "14+", "Трудные подростки", "Вампиры средней полосы", "Блокадный дневник", "Красный шелк". Сейчас к выпуску в осенний кинопрокат готовится фильм "Первый на Олимпе", в котором Калюжный снялся в главной роли - он сыграл олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова. Лента выйдет на экраны 9 октября.
https://ria.ru/20250227/krasnyy-shelk-2000906218.html
донецк
мариуполь
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003362076_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_e75d0248afbf287ab25771501f3514f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, мариуполь, москва, глеб калюжный, синергия, культура
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Мариуполь, Москва, Глеб Калюжный, Синергия, Культура
Агент рассказал, когда актер Калюжный принял решение пойти в армию

Агент Сухов: Глеб Калюжный решил пойти в армию после съемок в фильме "Малыш"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Глеб Калюжный
Актер Глеб Калюжный - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Глеб Калюжный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Актер Глеб Калюжный принял окончательное решение пойти в армию после съемок в фильме о событиях СВО "Малыш", которые проходили в Донецке и Мариуполе, сообщил РИА Новости его агент Григорий Сухов.
Калюжный утром во вторник прибыл на призывной пункт на Угрешской улице в Москве. Его проводили в армию семья, друзья и знакомые.
«
"Глеб на позитиве, с мужественным стержнем явился в военкомат… Он пошел (на призывной пункт - ред.) в хорошем настроении, в бодром. После съемок в проекте "Малыш", который проходил на новых территориях (новых регионах РФ - ред.) в Донецке и Мариуполе, железобетонно уже принял решение, что готов служить", - рассказал собеседник агентства.
В фильме действия разворачиваются во время освобождения Мариуполя. Главный герой - молодой аполитичный музыкант из Донецка, он отправляется добровольцем на передовую, чтобы спасти свою мать. Режиссером картины выступил Андрей Симонов.
Агент артиста также отметил, что Калюжный "закрыл вопросы по учебе" и продолжит обучение в "Синергии" через год, когда вернется.
Российский актер и музыкант Калюжный снялся в трех десятках фильмов и сериалов, в том числе "14+", "Трудные подростки", "Вампиры средней полосы", "Блокадный дневник", "Красный шелк".
Сейчас к выпуску в осенний кинопрокат готовится фильм "Первый на Олимпе", в котором Калюжный снялся в главной роли - он сыграл олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова. Лента выйдет на экраны 9 октября.
Премьера фильма Красный шелк - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Красный шелк": новый российский детектив, который может покорить мир
27 февраля, 19:30
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМариупольМоскваГлеб КалюжныйСинергияКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала