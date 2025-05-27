https://ria.ru/20250527/kalyuzhnyy-2019262825.html

Агент рассказал, когда актер Калюжный принял решение пойти в армию

Агент рассказал, когда актер Калюжный принял решение пойти в армию - РИА Новости, 27.05.2025

Агент рассказал, когда актер Калюжный принял решение пойти в армию

Актер Глеб Калюжный принял окончательное решение пойти в армию после съемок в фильме о событиях СВО "Малыш", которые проходили в Донецке и Мариуполе, сообщил... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:26:00+03:00

2025-05-27T09:26:00+03:00

2025-05-27T09:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

мариуполь

москва

глеб калюжный

синергия

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003362076_0:154:2996:1839_1920x0_80_0_0_146ce7d78b265304ce188c2bcf9f1a7b.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Актер Глеб Калюжный принял окончательное решение пойти в армию после съемок в фильме о событиях СВО "Малыш", которые проходили в Донецке и Мариуполе, сообщил РИА Новости его агент Григорий Сухов. Калюжный утром во вторник прибыл на призывной пункт на Угрешской улице в Москве. Его проводили в армию семья, друзья и знакомые. "Глеб на позитиве, с мужественным стержнем явился в военкомат… Он пошел (на призывной пункт - ред.) в хорошем настроении, в бодром. После съемок в проекте "Малыш", который проходил на новых территориях (новых регионах РФ - ред.) в Донецке и Мариуполе, железобетонно уже принял решение, что готов служить", - рассказал собеседник агентства. В фильме действия разворачиваются во время освобождения Мариуполя. Главный герой - молодой аполитичный музыкант из Донецка, он отправляется добровольцем на передовую, чтобы спасти свою мать. Режиссером картины выступил Андрей Симонов. Агент артиста также отметил, что Калюжный "закрыл вопросы по учебе" и продолжит обучение в "Синергии" через год, когда вернется. Российский актер и музыкант Калюжный снялся в трех десятках фильмов и сериалов, в том числе "14+", "Трудные подростки", "Вампиры средней полосы", "Блокадный дневник", "Красный шелк". Сейчас к выпуску в осенний кинопрокат готовится фильм "Первый на Олимпе", в котором Калюжный снялся в главной роли - он сыграл олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова. Лента выйдет на экраны 9 октября.

https://ria.ru/20250227/krasnyy-shelk-2000906218.html

донецк

мариуполь

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, мариуполь, москва, глеб калюжный, синергия, культура