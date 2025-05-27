https://ria.ru/20250527/kadyrov-2019431123.html

Кадыров заявил об уничтожении "нервной системы" ВСУ под Часовым Яром

Кадыров заявил об уничтожении "нервной системы" ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 27.05.2025

Кадыров заявил об уничтожении "нервной системы" ВСУ под Часовым Яром

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении "нервной системы" ВСУ на часовоярском направлении – бойцы 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T19:36:00+03:00

2025-05-27T19:36:00+03:00

2025-05-27T19:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

часов яр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019430614_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d08ba928e83646d2d62de502eec2c72e.jpg

ГРОЗНЫЙ, 27 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении "нервной системы" ВСУ на часовоярском направлении – бойцы 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны РФ уничтожили автомобиль, следовавший с грузом на позиции ВСУ. "Часовоярское направление. Здесь успешно противостоит укрофашистам личный состав 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ… Группа операторов БПЛА полка в ходе аэроразведки обнаружила "нервную систему" противника — его логистику. Первым в поле зрения наших разведчиков попался автомобиль нацистов – пикап, следовавший с грузом на позиции ВСУ. В машине имелись генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты. Благодаря высокому профессионализму наших "птицеводов" вражеский пикап был уничтожен точным попаданием FPV-дрона. За рулём находившийся вээсушник в одно мгновение стал двухсотым", - сообщил глава республики в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что внимательный осмотр оператором местности помог обнаружить замаскированный блиндаж с "тремя нацистами". "Ювелирными сбросами ВОГов укрытие врага было уничтожено вместе с его обитателями. В итоге этой боевой операции… не оказалось ни груза, ни его получателей. Врагу нанесён невосполнимый урон", - заключил Кадыров.

https://ria.ru/20250526/chasovyar-1981337707.html

россия

часов яр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение пикапа ВСУ Уничтожение пикапа ВСУ 2025-05-27T19:36 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, часов яр