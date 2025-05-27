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Кадыров заявил об уничтожении "нервной системы" ВСУ под Часовым Яром
Кадыров заявил об уничтожении "нервной системы" ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 27.05.2025
Кадыров заявил об уничтожении "нервной системы" ВСУ под Часовым Яром
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении "нервной системы" ВСУ на часовоярском направлении – бойцы 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T19:36:00+03:00
2025-05-27T19:36:00+03:00
2025-05-27T19:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ГРОЗНЫЙ, 27 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении "нервной системы" ВСУ на часовоярском направлении – бойцы 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны РФ уничтожили автомобиль, следовавший с грузом на позиции ВСУ. "Часовоярское направление. Здесь успешно противостоит укрофашистам личный состав 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ… Группа операторов БПЛА полка в ходе аэроразведки обнаружила "нервную систему" противника — его логистику. Первым в поле зрения наших разведчиков попался автомобиль нацистов – пикап, следовавший с грузом на позиции ВСУ. В машине имелись генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты. Благодаря высокому профессионализму наших "птицеводов" вражеский пикап был уничтожен точным попаданием FPV-дрона. За рулём находившийся вээсушник в одно мгновение стал двухсотым", - сообщил глава республики в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что внимательный осмотр оператором местности помог обнаружить замаскированный блиндаж с "тремя нацистами". "Ювелирными сбросами ВОГов укрытие врага было уничтожено вместе с его обитателями. В итоге этой боевой операции… не оказалось ни груза, ни его получателей. Врагу нанесён невосполнимый урон", - заключил Кадыров.
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Уничтожение пикапа ВСУ
Уничтожение пикапа ВСУ
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Часов Яр
Кадыров заявил об уничтожении "нервной системы" ВСУ под Часовым Яром
Бойцы "Ахмата" уничтожили пикап с грузом для ВСУ на Часовоярском направлении