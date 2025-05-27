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Кадыров заявил об уничтожении "нервной системы" ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:36 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/kadyrov-2019431123.html
Кадыров заявил об уничтожении "нервной системы" ВСУ под Часовым Яром
Кадыров заявил об уничтожении "нервной системы" ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 27.05.2025
Кадыров заявил об уничтожении "нервной системы" ВСУ под Часовым Яром
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении "нервной системы" ВСУ на часовоярском направлении – бойцы 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T19:36:00+03:00
2025-05-27T19:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
часов яр
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ГРОЗНЫЙ, 27 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении "нервной системы" ВСУ на часовоярском направлении – бойцы 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны РФ уничтожили автомобиль, следовавший с грузом на позиции ВСУ. "Часовоярское направление. Здесь успешно противостоит укрофашистам личный состав 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ… Группа операторов БПЛА полка в ходе аэроразведки обнаружила "нервную систему" противника — его логистику. Первым в поле зрения наших разведчиков попался автомобиль нацистов – пикап, следовавший с грузом на позиции ВСУ. В машине имелись генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты. Благодаря высокому профессионализму наших "птицеводов" вражеский пикап был уничтожен точным попаданием FPV-дрона. За рулём находившийся вээсушник в одно мгновение стал двухсотым", - сообщил глава республики в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что внимательный осмотр оператором местности помог обнаружить замаскированный блиндаж с "тремя нацистами". "Ювелирными сбросами ВОГов укрытие врага было уничтожено вместе с его обитателями. В итоге этой боевой операции… не оказалось ни груза, ни его получателей. Врагу нанесён невосполнимый урон", - заключил Кадыров.
https://ria.ru/20250526/chasovyar-1981337707.html
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Уничтожение пикапа ВСУ
Уничтожение пикапа ВСУ
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россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Часов Яр
Кадыров заявил об уничтожении "нервной системы" ВСУ под Часовым Яром

Бойцы "Ахмата" уничтожили пикап с грузом для ВСУ на Часовоярском направлении

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ГРОЗНЫЙ, 27 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении "нервной системы" ВСУ на часовоярском направлении – бойцы 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны РФ уничтожили автомобиль, следовавший с грузом на позиции ВСУ.
"Часовоярское направление. Здесь успешно противостоит укрофашистам личный состав 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ… Группа операторов БПЛА полка в ходе аэроразведки обнаружила "нервную систему" противника — его логистику. Первым в поле зрения наших разведчиков попался автомобиль нацистов – пикап, следовавший с грузом на позиции ВСУ. В машине имелись генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты. Благодаря высокому профессионализму наших "птицеводов" вражеский пикап был уничтожен точным попаданием FPV-дрона. За рулём находившийся вээсушник в одно мгновение стал двухсотым", - сообщил глава республики в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что внимательный осмотр оператором местности помог обнаружить замаскированный блиндаж с "тремя нацистами".
"Ювелирными сбросами ВОГов укрытие врага было уничтожено вместе с его обитателями. В итоге этой боевой операции… не оказалось ни груза, ни его получателей. Врагу нанесён невосполнимый урон", - заключил Кадыров.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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26 мая, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЧасов Яр
 
 
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