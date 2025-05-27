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В Якутск прибыла популярная фолк-группа из Башкирии - РИА Новости, 27.05.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
09:45 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/jakutsk-2019264308.html
В Якутск прибыла популярная фолк-группа из Башкирии
В Якутск прибыла популярная фолк-группа из Башкирии - РИА Новости, 27.05.2025
В Якутск прибыла популярная фолк-группа из Башкирии
Популярная фолк-группа AY YOLA из Башкирии прибыла в Якутск на второй международный форум креативных индустрий, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:45:00+03:00
2025-05-27T09:45:00+03:00
республика саха (якутия)
россия
якутск
дальний восток
айсен николаев
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ЯКУТСК, 27 мая - РИА Новости. Популярная фолк-группа AY YOLA из Башкирии прибыла в Якутск на второй международный форум креативных индустрий, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале. Международный форум креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от творчества к экономике" пройдет в Якутске с 29 по 31 мая. "Специально для участия в форуме в нашу республику приехала знаменитая башкирская фолк-группа AY YOLA - яркий голос современной этномузыки", - рассказал Николаев. По его словам, в ходе встречи музыканты поделились дальнейшими планами. На форуме они дадут концерт, примут участие в панельных дискуссиях и поделятся своим опытом продвижения национальной культуры через современные форматы. "Также в Якутии пройдут съёмки их нового клипа. Мы будем рады стать частью этого проекта. История AY YOLA - доказательство того, что креативные индустрии меняют экономику регионов. После выхода клипа "Homay" туристический поток в Башкирию вырос в разы, а национальная культура стала предметом живого интереса тысяч людей. Уверен, что новый клип станет новой точкой соприкосновения наших культур и ещё одним шагом в укреплении креативного пространства Якутии и России", - отметил глава республики. Ранее сообщалось о том, что в 2019 году республика первая в стране утвердила концепцию развития творческих индустрий. Это позволило построить экосистему образования и необходимую для бизнеса инфраструктуру. На сегодня в Якутии созданы организационные и материально-технические возможности для развития креативных индустрий. Благодаря поддержке заместителя председателя правительства России – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и Минвостокразвития России создан креативный кластер "Квартал Труда", резиденты которого могут получить льготы территории опережающего развития. В якутском ИТ-парке – 120 резидентов цифровой сферы. В столице республике также создан новый ювелирный кластер.
https://ria.ru/20250522/nikolaev-2018547755.html
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россия, якутск, дальний восток, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Россия, Якутск, Дальний Восток, Айсен Николаев
В Якутск прибыла популярная фолк-группа из Башкирии

Популярная фолк-группа A OLA прибыла в Якутск на форум креативных индустрий

© Фото : Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)/TelegramПопулярная фолк-группа AY YOLA из Башкирии в Якутске
Популярная фолк-группа AY YOLA из Башкирии в Якутске - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)/Telegram
Популярная фолк-группа AY YOLA из Башкирии в Якутске
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ЯКУТСК, 27 мая - РИА Новости. Популярная фолк-группа AY YOLA из Башкирии прибыла в Якутск на второй международный форум креативных индустрий, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
Международный форум креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от творчества к экономике" пройдет в Якутске с 29 по 31 мая.
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"Специально для участия в форуме в нашу республику приехала знаменитая башкирская фолк-группа AY YOLA - яркий голос современной этномузыки", - рассказал Николаев.
По его словам, в ходе встречи музыканты поделились дальнейшими планами. На форуме они дадут концерт, примут участие в панельных дискуссиях и поделятся своим опытом продвижения национальной культуры через современные форматы.
"Также в Якутии пройдут съёмки их нового клипа. Мы будем рады стать частью этого проекта. История AY YOLA - доказательство того, что креативные индустрии меняют экономику регионов. После выхода клипа "Homay" туристический поток в Башкирию вырос в разы, а национальная культура стала предметом живого интереса тысяч людей. Уверен, что новый клип станет новой точкой соприкосновения наших культур и ещё одним шагом в укреплении креативного пространства Якутии и России", - отметил глава республики.
Ранее сообщалось о том, что в 2019 году республика первая в стране утвердила концепцию развития творческих индустрий. Это позволило построить экосистему образования и необходимую для бизнеса инфраструктуру. На сегодня в Якутии созданы организационные и материально-технические возможности для развития креативных индустрий. Благодаря поддержке заместителя председателя правительства России – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и Минвостокразвития России создан креативный кластер "Квартал Труда", резиденты которого могут получить льготы территории опережающего развития. В якутском ИТ-парке – 120 резидентов цифровой сферы. В столице республике также создан новый ювелирный кластер.
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