https://ria.ru/20250527/jakutsk-2019264308.html

В Якутск прибыла популярная фолк-группа из Башкирии

В Якутск прибыла популярная фолк-группа из Башкирии - РИА Новости, 27.05.2025

В Якутск прибыла популярная фолк-группа из Башкирии

Популярная фолк-группа AY YOLA из Башкирии прибыла в Якутск на второй международный форум креативных индустрий, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:45:00+03:00

2025-05-27T09:45:00+03:00

2025-05-27T09:45:00+03:00

республика саха (якутия)

россия

якутск

дальний восток

айсен николаев

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ЯКУТСК, 27 мая - РИА Новости. Популярная фолк-группа AY YOLA из Башкирии прибыла в Якутск на второй международный форум креативных индустрий, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале. Международный форум креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от творчества к экономике" пройдет в Якутске с 29 по 31 мая. "Специально для участия в форуме в нашу республику приехала знаменитая башкирская фолк-группа AY YOLA - яркий голос современной этномузыки", - рассказал Николаев. По его словам, в ходе встречи музыканты поделились дальнейшими планами. На форуме они дадут концерт, примут участие в панельных дискуссиях и поделятся своим опытом продвижения национальной культуры через современные форматы. "Также в Якутии пройдут съёмки их нового клипа. Мы будем рады стать частью этого проекта. История AY YOLA - доказательство того, что креативные индустрии меняют экономику регионов. После выхода клипа "Homay" туристический поток в Башкирию вырос в разы, а национальная культура стала предметом живого интереса тысяч людей. Уверен, что новый клип станет новой точкой соприкосновения наших культур и ещё одним шагом в укреплении креативного пространства Якутии и России", - отметил глава республики. Ранее сообщалось о том, что в 2019 году республика первая в стране утвердила концепцию развития творческих индустрий. Это позволило построить экосистему образования и необходимую для бизнеса инфраструктуру. На сегодня в Якутии созданы организационные и материально-технические возможности для развития креативных индустрий. Благодаря поддержке заместителя председателя правительства России – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и Минвостокразвития России создан креативный кластер "Квартал Труда", резиденты которого могут получить льготы территории опережающего развития. В якутском ИТ-парке – 120 резидентов цифровой сферы. В столице республике также создан новый ювелирный кластер.

https://ria.ru/20250522/nikolaev-2018547755.html

https://ria.ru/20250522/nikolaev-2018544700.html

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якутск

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, якутск, дальний восток, айсен николаев