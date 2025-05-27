https://ria.ru/20250527/indiya-2019408649.html
Сотни жителей Индии стали жертвами мошенничества в приложении с Трампом
Сотни жителей Индии стали жертвами мошенничества в приложении с Трампом - РИА Новости, 27.05.2025
Сотни жителей Индии стали жертвами мошенничества в приложении с Трампом
Несколько сотен жителей индийского штата Карнатака пожаловались на мошенников, которые убеждали их инвестировать деньги в приложение с помощью сгенерированных... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:54:00+03:00
2025-05-27T17:54:00+03:00
2025-05-27T17:55:00+03:00
в мире
сша
технологии
карнатака
индия
дональд трамп
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36722/19/367221994_0:265:1632:1183_1920x0_80_0_0_3631ea6ce32b5e104df564b6415d670f.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Несколько сотен жителей индийского штата Карнатака пожаловались на мошенников, которые убеждали их инвестировать деньги в приложение с помощью сгенерированных искусственным интеллектом изображений и видео президента США Дональда Трампа, сообщает газета Times of India со ссылкой на киберполицию. "Более 200 пользователей из штата Карнатака обратились в киберполицию с жалобами на то, что за последние 5-6 месяцев у них было похищено суммарно около 20 миллионов рупий (примерно 234 тысячи долларов США - ред.) в приложении, названном в честь президента США Дональда Трампа", - пишет издание. По данным газеты, мошенники использовали приложение Trump Hotel Rental, в котором содержались созданные с помощью искусственного интеллекта фотографии и видео с участием американского президента. Этот контент аферисты использовали для убеждения пользователей вкладывать деньги, обещая получить от инвестиций 100-процентную выгоду и даже больше за короткое время. Как сообщает газета, в мошенническую схему были вовлечены более 800 человек, большая часть из которых не обращалась с жалобами. Некоторые из них суммарно вложили до 1 миллиона рупий (около 11,7 тысячи долларов). После многочисленных обращений граждан было начато официальное расследование.
https://ria.ru/20250521/rossiyanin-2018353842.html
https://ria.ru/20250514/poshliny-2016984934.html
сша
карнатака
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36722/19/367221994_0:0:1632:1224_1920x0_80_0_0_2d37041b14f5815f2744e8c029048e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, технологии, карнатака, индия, дональд трамп, мошенничество
В мире, США, Технологии, Карнатака, Индия, Дональд Трамп, Мошенничество
Сотни жителей Индии стали жертвами мошенничества в приложении с Трампом
Times of India: 200 индусов стали жертвами схемы в приложении Trump Hotel Rental