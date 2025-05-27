https://ria.ru/20250527/indiya-2019408649.html

Сотни жителей Индии стали жертвами мошенничества в приложении с Трампом

Сотни жителей Индии стали жертвами мошенничества в приложении с Трампом - РИА Новости, 27.05.2025

Сотни жителей Индии стали жертвами мошенничества в приложении с Трампом

Несколько сотен жителей индийского штата Карнатака пожаловались на мошенников, которые убеждали их инвестировать деньги в приложение с помощью сгенерированных... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:54:00+03:00

2025-05-27T17:54:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Несколько сотен жителей индийского штата Карнатака пожаловались на мошенников, которые убеждали их инвестировать деньги в приложение с помощью сгенерированных искусственным интеллектом изображений и видео президента США Дональда Трампа, сообщает газета Times of India со ссылкой на киберполицию. "Более 200 пользователей из штата Карнатака обратились в киберполицию с жалобами на то, что за последние 5-6 месяцев у них было похищено суммарно около 20 миллионов рупий (примерно 234 тысячи долларов США - ред.) в приложении, названном в честь президента США Дональда Трампа", - пишет издание. По данным газеты, мошенники использовали приложение Trump Hotel Rental, в котором содержались созданные с помощью искусственного интеллекта фотографии и видео с участием американского президента. Этот контент аферисты использовали для убеждения пользователей вкладывать деньги, обещая получить от инвестиций 100-процентную выгоду и даже больше за короткое время. Как сообщает газета, в мошенническую схему были вовлечены более 800 человек, большая часть из которых не обращалась с жалобами. Некоторые из них суммарно вложили до 1 миллиона рупий (около 11,7 тысячи долларов). После многочисленных обращений граждан было начато официальное расследование.

https://ria.ru/20250521/rossiyanin-2018353842.html

https://ria.ru/20250514/poshliny-2016984934.html

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в мире, сша, технологии, карнатака, индия, дональд трамп, мошенничество