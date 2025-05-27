https://ria.ru/20250527/himars-2019281178.html

WSJ: на учениях в Швеции американские морпехи провели стрельбы из HIMARS

WSJ: на учениях в Швеции американские морпехи провели стрельбы из HIMARS - РИА Новости, 27.05.2025

WSJ: на учениях в Швеции американские морпехи провели стрельбы из HIMARS

Солдаты морской пехоты США провели стрельбы из РСЗО HIMARS на шведском острове Готланд на учениях НАТО, сообщила газета Wall Street Journal. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:54:00+03:00

2025-05-27T10:54:00+03:00

2025-05-27T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Солдаты морской пехоты США провели стрельбы из РСЗО HIMARS на шведском острове Готланд на учениях НАТО, сообщила газета Wall Street Journal. "На рассвете дюжина морских пехотинцев США заняли позицию в поле на этом тихом шведском острове примерно в двухстах милях от российского города Калининграда и произвели стрельбу из мобильной ракетной системы (HIMARS. — Прим. ред.)", — говорится в материале. Учения НАТО Swift Response 25 проходят в Европе под руководством США. Они продлятся с 11 по 31 мая на территории Швеции, Финляндии, Норвегии, Латвии и Литвы. Участие в маневрах принимают около шести тысяч военнослужащих из 14 стран. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов. У финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250521/finljandija-2018302276.html

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Ольга Фомченкова

сша, россия, европа, нато, в мире, владимир путин, швеция, москва