Рейтинг@Mail.ru
WSJ: на учениях в Швеции американские морпехи провели стрельбы из HIMARS - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 27.05.2025 (обновлено: 13:45 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/himars-2019281178.html
WSJ: на учениях в Швеции американские морпехи провели стрельбы из HIMARS
WSJ: на учениях в Швеции американские морпехи провели стрельбы из HIMARS - РИА Новости, 27.05.2025
WSJ: на учениях в Швеции американские морпехи провели стрельбы из HIMARS
Солдаты морской пехоты США провели стрельбы из РСЗО HIMARS на шведском острове Готланд на учениях НАТО, сообщила газета Wall Street Journal. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:54:00+03:00
2025-05-27T13:45:00+03:00
сша
россия
европа
нато
в мире
владимир путин
швеция
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019317633_0:269:1442:1080_1920x0_80_0_0_065f5894c6b977a9948d2ccda968ab13.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Солдаты морской пехоты США провели стрельбы из РСЗО HIMARS на шведском острове Готланд на учениях НАТО, сообщила газета Wall Street Journal. "На рассвете дюжина морских пехотинцев США заняли позицию в поле на этом тихом шведском острове примерно в двухстах милях от российского города Калининграда и произвели стрельбу из мобильной ракетной системы (HIMARS. — Прим. ред.)", — говорится в материале. Учения НАТО Swift Response 25 проходят в Европе под руководством США. Они продлятся с 11 по 31 мая на территории Швеции, Финляндии, Норвегии, Латвии и Литвы. Участие в маневрах принимают около шести тысяч военнослужащих из 14 стран. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов. У финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250521/finljandija-2018302276.html
https://ria.ru/20250421/wsj-2012456116.html
сша
россия
европа
швеция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019317633_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e89a3cdcecca29cfd2325251a190107b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, европа, нато, в мире, владимир путин, швеция, москва
США, Россия, Европа, НАТО, В мире, Владимир Путин, Швеция, Москва
WSJ: на учениях в Швеции американские морпехи провели стрельбы из HIMARS

WSJ: американские морпехи провели стрельбы из HIMARS на шведском острове Готланд

© Фото : Joel Thungren/FörsvarsmaktenСтрельба из американской РСЗО HIMARS на шведском острове Готланд во время учений НАТО
Стрельба из американской РСЗО HIMARS на шведском острове Готланд во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Joel Thungren/Försvarsmakten
Стрельба из американской РСЗО HIMARS на шведском острове Готланд во время учений НАТО
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Солдаты морской пехоты США провели стрельбы из РСЗО HIMARS на шведском острове Готланд на учениях НАТО, сообщила газета Wall Street Journal.
"На рассвете дюжина морских пехотинцев США заняли позицию в поле на этом тихом шведском острове примерно в двухстах милях от российского города Калининграда и произвели стрельбу из мобильной ракетной системы (HIMARS. — Прим. ред.)", — говорится в материале.
Запуск управляемой ракеты класса воздух-земля AGM-114 Hellfire с вертолета AH-64E Apache - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
На учениях в Финляндии впервые отработали запуск ракет Hellfire
21 мая, 17:31
Учения НАТО Swift Response 25 проходят в Европе под руководством США. Они продлятся с 11 по 31 мая на территории Швеции, Финляндии, Норвегии, Латвии и Литвы. Участие в маневрах принимают около шести тысяч военнослужащих из 14 стран.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов. У финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Финские военнослужащие во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
"Не видели столетиями". СМИ раскрыли, что происходит на границе с Россией
21 апреля, 10:02
 
СШАРоссияЕвропаНАТОВ миреВладимир ПутинШвецияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала