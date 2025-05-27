WSJ: на учениях в Швеции американские морпехи провели стрельбы из HIMARS
WSJ: американские морпехи провели стрельбы из HIMARS на шведском острове Готланд
© Фото : Joel Thungren/FörsvarsmaktenСтрельба из американской РСЗО HIMARS на шведском острове Готланд во время учений НАТО
Стрельба из американской РСЗО HIMARS на шведском острове Готланд во время учений НАТО
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Солдаты морской пехоты США провели стрельбы из РСЗО HIMARS на шведском острове Готланд на учениях НАТО, сообщила газета Wall Street Journal.
"На рассвете дюжина морских пехотинцев США заняли позицию в поле на этом тихом шведском острове примерно в двухстах милях от российского города Калининграда и произвели стрельбу из мобильной ракетной системы (HIMARS. — Прим. ред.)", — говорится в материале.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов. У финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".